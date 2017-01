Storbråket trappas upp efter Mariah nyårskatastrof

Företaget hävdar att Mariah Carey var för lat för att testa ljudet – bilderna visar något annat









De senaste dagarna har en het kamp mellan artisten Mariah Carey och bolaget Dick Clarke Production rasat om vem fel det är att artistens nyårsframträdande slutade i fiasko. Nu har det dykt upp bilder som kan hjälpa oss att närma oss sanningen om vem som är ansvarig för debaclet.

Känslorna har pyrt och orden har vårit hårda mellan de två parterna angående stjärnas katastrofframträdande under nyårskvällen. Mariah Carey hävdar att någon medvetet saboterat för henne för att tv-kanalen skulle få bättre tittarsiffror. Bolaget som ansvarade för konsertern, Dick Clarke Productions hävdar i sin tur att fiaskot under konserten berodde på ett tekniskt fel, och att Mariah Carey var för lat för att testa ljudet innan konserten började.

Testade visst ljudet

Men nu har det börjar dyka upp bilder som visar något annat, nämligen att stjärnan visst testade ljudet innan framträdandet, och påpekade att det var tekniska problem, men bolaget viftade bara bort det och lovade att det skulle lösa sig innan konserten, vilket det inte gjorde.

Konserten slutade i katstrof

De var mitt under stjärnans framträdande som det visade sig att hennes medhörning var trasig och stjärnan fick stora problem med att mima till den förinspelade bakgrundssången. Stjärnan försökte rädda situationen genom att vanka av och an på scen och dansa med sina bakgrundsdansare, under perioder slutade hon att sjunga helt även om den förinspelade sången i bakgrunden fortsatte. Konserten sågs av miljoner människor världen över och har i efterhand blivit env viral succe som spridit sig över internet.