Fyra svenska nomineringar till Oscarsgalan











”En man som heter Ove” blev dubbelt nominerad.

Och även filmfotografen Linus Sandgren, samt musikproducenterna Max Martin och Shellback har chans på en Oscar.

Det stod klart när Oscarsnomineringarna presenterades på tisdagen.

– Det känns helt magiskt naturligtvis, helt fantastiskt, säger Rolf Lassgård till Nöjesbladet.

Hela fyra svenska bidrag har chans att vinna en Oscar i år. Däribland ”En man som heter Ove” för bästa utländska film. Sedan dess har teamets telefoner gått varma.

– Det har varit ett riktigt bombardemang här, säger huvudrollsinnehavaren Rolf Lassgård , 61.

Han brast ut i ett glädjevrål när han fick beskedet.

Hur känns det?

– Det känns helt magiskt naturligtvis, helt fantastiskt. Bara att vara nominerad är jäkligt stort, detta ska absolut firas. Jag är på genomresa, i kväll kommer jag till min dotter i Göteborg så firandet börjar där. Sedan får det hålla på tills jag är hemma i Gävle i helgen och ha den stora festen då.

Hade ni förväntat detta?

– Vi har över för premiären i New York och även i Los Angeles nu, då hade vi fått siffror på att den är den mest sedda utländska filmen i USA, när vi hamnade på shortlist fick vi upp hoppet, absolut, säger han.

Kommer du vara på plats på galan?

– Ja, det hoppas jag. Vi har inte pratat om vilka som åker än. Jag fick tag på Bahar (Pars , 37) nyss, hon är lika lycklig som jag.

På eftermiddagen samlades de för fest .

Nominerats förr

Det är inte första gången som Lassgård har funnits med i Oscarssammanhang. Även filmerna ”Efter bröllopet” av Susanne Bier och ”Under solen” av Colin Nutley där han var med har nominerats till en Oscar i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film.

– Ända sedan i december när shortlisten kom har jag tänkt att det kanske blir tredje gången gillt.

Senast en svensk film nominerades i kategorin var 2004 års gala, då med Kay Pollaks ”Så som i himmelen”. Det är 33 år sedan Sverige senast vann klassen, då med ”Fanny & Alexander”.

Hannes Holm befann sig på sitt produktionsbolag när han fick nyheten att Ove nominerats.

– Jag satt i ett rum och jobbade med ett projekt och hörde ett vrål från rummet bredvid, jag försökte hålla huvudet kallt, jag blev väldigt överraskad. Det första jag tänkte på var Trollhättan och hela gänget som stod och slet på en radhusgata med den här filmen, säger han.

Flera svenskar nominerade

Svenske filmfotografen Linus Sandgren som jobbat med storfavoriten ”La la land” blev också nominerad, för bästa foto. Filmen, som har Sverigepremiär på fredag, är en av årets stora favoriter med sammanlagt 14 nomineringar, vilket är rekord i Oscarssammmanhang.

– Det är en otrolig ära att bli uppmärksammad på det här sättet. Min fru var uppe och tittade på nomineringarna, det var läskigt. Vi var ju nyfikna. Nu känns det bara jätteroligt, säger han till TT.

Även Max Martin och Shellback kan ta hem en Oscar för bästa låt. Duon ligger bakom ”Can’t stop the feeling” som är titellåten i animerade filmen ”Trolls”.

Eva von Bahr och Love Larsson är det fjärde svenska bidraget. För andra året i rad blir de nominerade i kategorin bästa smink. Förra året var de nominerade för sitt jobb med ”Hundraåringen”.

– Jag vet inte vad man ska säga. Vi trodde inte att det kunde hända, och så hände det en gång till. Det är helt fantastiskt!, säger Eva von Bahr till Aftonbladet.

Det har onekligen varit ett bra dygn för paret, som så sent som i går, måndag, fick ta emot en Guldbagge för bästa smink.

Aftonbladet direktsänder Oscarsgalan, som går av stapeln på Dolby Theatre i Los Angeles 26 februari med Jimmy Kimmel som värd.

De nominerade till Oscars 2017

Bästa film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or high water

Dolda tillgångar

La la land

Lion

Manchester by the Sea

Manlig huvudroll

Casey Affleck

Andrew Garfield

Ryan Gosling

Viggo Mortensen

Denzel Washington

Bästa regi

Denis Villeneuve ( Arrival )

Mel Gibson ( Hacksaw Ridge )

Damien Chazelle (La La Land )

Kenneth Lonergan ( Manchester By The Sea )

Barry Jenkins ( Moonlight )

Kvinnlig huvudroll

Isabelle Huppert ( Elle )

Ruth Negga ( Loving )

Natalie Portman ( Jackie )

Emma Stone ( La La Land )

Meryl Streep ( Florence Foster Jenkins )

Bästa manliga biroll

Mahershala Ali ( Moonlight )

Jeff Bridges ( Hell Or High Water )

Lucas Hedges ( Manchester By The Sea )

Dev Patel ( Lion )

Michael Shannon ( Nocturnal Animals )

Bästa kvinnliga biroll

Viola Davis ( Fences )

Naomie Harris ( Moonlight )

Nicole Kidman ( Lion )

Octavia Spencer ( Hidden Figures )

Michelle Williams ( Manchester By The Sea )

Bästa foto

Arrival

La La Land (Linus Sandgren)

Lion

Moonlight

Silence

Bästa dokumentär

Fire at Sea

I Am Not YOur Negro

Life, Animated

OJ: Made in America

13th

Bästa kortdokumentär

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Bästa film:

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or high water

Dolda tillgångar

La la land

Lion

Manchester by the Sea

Bästa kortfilm

Ennemis Entreniers

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Bästa utländska film

Under sanden (Danmark)

En man som heter Ove (Sverige)

The salesman (Iran)

Tanna (Australien)

Min pappa Toni Erdmann (Österrike).

Bästa ljud

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sulley

Bästa ljudmix

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Bästa mask/smink:

En man som heter Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Bästa originalmusik

Jackie (Micachu)

La La Land (Justin Hurwitz)

Lion (Dustin O’Halloran, Hauschka)

Moonlight (Nicholas Britell)

Passengers (Thomas Newman)

Bästa originalsång

“Audition” ( La La Land )

“”Can’t Stop the Feeling!” ( Trolls )

“City of Stars” ( La La Land )

“The Empty Chair” ( Jim: The James Foley Story )

“How Far I’ll Go” ( Moana )

Produktionsdesign

Arrival (Patrice Vermette)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Stuart Craig)

Hail Caesar

La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)

Passengers (Guy Hendrix Dyas)

Bästa animerade film

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

FAKTA SVENSKA OSCARSHISTORIEN 14 svenska filmer har blivit nominerade till en Oscar för bästa icke engelskspråkiga film. Tre har vunnit. Här är hela listan: ”Jungfrukällan” (regi: Ingmar Bergman, 1960; vinnare) ”Såsom i en spegel” (Ingmar Bergman, 1961, vinnare) ”Kvarteret Korpen” (Bo Widerberg, 1964) ”Käre John” (Lars-Magnus Lindgren, 1965) ”Ådalen ’31” (Bo Widerberg, 1969) ”Utvandrarna” (Jan Troell, 1971) ”Nybyggarna” (Jan Troell, 1972) ”Ingenjör Andrées luftfärd” (Jan Troell, 1982) ”Fanny & Alexander” (Ingmar Bergman, 1983, vinnare) ”Oxen” (Sven Nykvist, 1991) ”Lust och fägring stor” (Bo Widerberg, 1995) ”Under solen” (Colin Nutley, 1999) ”Ondskan” (Mikael Håfström, 2003) ”Så som i himmelen” (Kay Pollak, 2004). Fotnot: Svensk/danska ”Pelle erövraren” vann priset för bästa icke engelskspråkiga film 1988. Men den klassar Oscarsakademin som dansk. Källa: TT Läs mer