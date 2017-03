LaBeoufs konstprojekt stängs efter hot

Shia LaBeouf. Arkivbild. Foto: Lionel Cironneau/AP/TT

Kontroverserna kring filmstjärnan Shia LaBeoufs Trumpkritiska videoinstallation fortsätter. Nu stoppas verket för fjärde gången eftersom det utgör en säkerhetsrisk.

Skådespelaren och performancekonstnären Shia LaBeoufs Trumpkritiska konstprojekt "He will not devide us" har återigen stängts ned på inrådan av polis. Anledningen är ett "hotfullt olaga intrång" på det galleri i brittiska Liverpool där verket visats sedan i onsdags. "He will not devide us" har stoppats tre gånger tidigare på grund av våldsamheter i anslutning till verket.

Fyraårig livesändning

LaBeouf installerade verket tillsammans med den brittiske konstnären Luke Turner och den finska diton Nastja Säde Rönkkö samma dag som Donald Trump valdes till USA:s president i januari i år. Då bestod det av en kamera och en mikrofon, i vilken både allmänhet och kändisar upprepade orden "Han ska inte få splittra oss". Tanken var att mantrat skulle upprepas och livesändas i fyra år, alltså under varande mandatperiod.

Men redan i början av februari tvingades The museum of the moving image i New York, som först visade verket, stänga ned det på grund av säkerhetsrisken. Och Shia LaBeouf greps av polis och anklagades för att ha knuffat en man på platsen där verket stod.

Hot och våld

"Sedan installationen uppfördes har det kommit in dussintals hot om våld och flera gripanden har gjorts. Polisen har känt sig tvungen att vakta projektet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan", förklarar museet i ett pressmeddelande.

Därefter har det ändrat form och visats i New Mexico och därefter på en hemlig plats innan det flyttade till Storbritannien.