Harry Styles dramatiska videoinspelning

Dinglar fritt från helikopter i ny video

Harry Styles. Foto: Eric Jamison / AP TT NYHETSBYR N

One Direction-stjärnan Harry Styles släpper snart en solosingel – och ville inte snåla med musikvideon.

Då bestämde han sig för att dingla från en helikopter i sin nya video.

Harry Styles , 23, verkar vilja göra entré som soloartist på det mest dramatiska sättet möjligt.

Under inspelningen till musikvideon för nya singeln ”Sign of the times” dinglade han i en lina högt upp i luften, rapporterar The Sun. Linan var kopplat till en helikopter som flög över det kala landskapet på en hemlig plats i Skottland. Vid sidan av honom cirkulerade ännu en helikopter.

Harry Styles har varit väldigt hemlighetsfull kring soloprojektet. Den nya singeln ska bara finnas på två separata ipoddar – båda utan internetanslutning. De få personer som har fått höra låten har blivit ombedda att teckna juridiskt bindande sekretessavtal, rapporterar The Sun.

Inspireras av Prince

Däremot har Styles under flera månaders tid pratat om att ”Sign of the times” kommer ha en ”tidlös kvalitet”. Musikaliskt ska den dra åt samma håll som Prince eller David Bowie , och låttiteln verkar vara en referens till Princes klassiska album ”Sign o’ the Times”. På sitt Instagramkonto avslöjade han, samma dag som Prince skiva firade 30-års jubileum, att han släpper sin singel den 7 april.

Men flickidolens nya låtsläpp kommer få hård konkurrens. Alla de övriga One Direction-medlemmarna släpper nämligen singlar på var sitt håll under de kommande månaderna.