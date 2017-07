Deras roller må vara stereotyper – men hellre det än ännu en blek birolls-fru

Systerskap i ringen. Wrestling-stjärnan Kia ”Awesome Kong” Stevens som Tammé i serien ”Glow”. Foto: NETFLIX

Är du fuckable lille vän?

Nu gör tv-serierna upp med männen som tar sig rätt att recensera kvinnors utseenden.

Första avsnittet av danska komediserien ”Ditte & Louise” (SVT play) heter just ”Fuckable?” Ditte Hansen och Louise Mieritz spelar två kämpande skådisar i fyrtioårsåldern som tröttnar på att få höra av jämn­åriga manliga kollegor att det inte är trovärdigt att någon skulle tända sexuellt på dem. Efter att ha gått långt för att bevisa att de fortfarande är attraktiva slår de sig ihop och startar en humorduo – nu ska de äntligen ta kontroll och skriva sina egna roller.

”Ditte och Louise” är jobbiga, blir för fulla och beter sig ibland svinigt mot sina familjer, men det är också lite av poängen. Att krossa gränserna för hur en kvinna får vara, precis som de hyllade manliga skådespelarna i serien är fria att bete sig som självupptagna rövhål.

”Jag vet inte om du är snygg eller ful, jag kan inte riktigt bestämma mig”, säger b-regissören Sam Sylvia (Marc Maron ) till Ruth Wilder (Alison Brie ) i nya Netflix -serien ”GLOW” (”Gorgeous ladies of wrestling”).

I den brutala uttagningen av kvinnorna som ska bli stjärnor i en ny wrestling-show på tv hymlas det inte med några fördomar. Ser du asiatisk ut? Terrorist. Är du svart och överviktig? Du går på bidrag och utnyttjar systemet. Blond och yppig? Du blir den amerikanska hjälten som ska vinna dina matcher och behöver en mörkhårig nemesis.

Skaparna Liz Flahive och Carly Mensch hade sett dokumentären ”GLOW: The story of the gorgeous ladies of wrestling” från 2012 (finns på Youtube), om en numera bortglömd, spektakulär wrestlingserie som var en tittarsuccé mellan 1986 och 1990 i USA. Kvinnorna som blev stjärnor över en natt beskriver en sexistisk och hård miljö där regissören högt klagade på deras ”stora rövar”. Samtidigt är dokumentären en rörande berättelse om wrestling-pionjärernas systerskap.

Det har knappast strösslats med roller för kvinnliga superhjältar – men här får de vara urstarka, grymma och over the top.

Dee Booher , 66, som spelade Matilda the Hun, hade längtat så mycket efter att få brottas att hon i brist på motstånd (ingen man ville ställa upp) fick fajtas mot en stackars cirkusbjörn (hon vann). Som gimmick brukade hon äta rått kött.

De män som i både Netflix-serien och dokumentären tar sig rätten att recensera kvinnors utseenden (medan de själva får se hur sunkiga ut som helst) möts av resignerade suckar. Som kämpande skådespelare har Alison Bries rollfigur redan hört alla förolämpningar. Hon och hennes medsystrar står ut med den manliga idiotin för att de i wrestling-arenan får spela ut hela sitt register, vara galna och känna sig fria, åtminstone för en liten stund. Deras roller må vara stereotyper, men hellre ”Zoya the Destroya” än ännu en blek sekreterare eller birolls-fru.

Precis som ”Orange is the new black” har ”GLOW” en strålande rollista av kvinnor, bland annat den brittiska artisten Kate Nash (Rhonda) och den verkliga wrestling-stjärnan Awesome Kong, Kia Stevens (Tammé).

Kommentera deras utseende och jag hoppas de svarar med att koppla ett kobragrepp eller göra en gorilla-manöver.

Veckans...

… dokumentär. Den 1 augusti 1966 öppnade en 25-årig man eld från klocktornet på University of Texas, och under 96 minuter lyckades han döda 16 personer i det som brukar kallas USA:s första skolskjutning. Nu finns Keith Maitlands delvis animerade film ”Tower” på svenska Netflix och det är en gripande berättelse ur offrens synvinkel, spännande som en thriller. Äntligen en skildring av ett massmord där gärningsmannen förvägras att bli ”stjärnan”.

… Tour de France. Det är svårt att inte charmas av Taylor Phinneys entusiasm när han äntligen, 27 år gammal, får göra debut i världens största cykeltävling. Efter en svår krasch 2014 var det osäkert om han någonsin skulle ta sig tillbaka, men redan efter tourens andra dag cyklade han i den prickiga bergspriströjan. ”Mannen, lev i nuet!” sa han när reportrar frågade hur länge han skulle kunna behålla den.

… judiska podcast. Första och hittills enda avsnittet av ”Unge Meyers lidanden” med Bianca Meyer och Jonatan Unge handlar om köttets lustar och är nästan lika briljant som namnet på podden.

… SVT-tok. Den nya funktionen på SVT Play som, baserat på vad man tidigare tittat på, ger personliga tips. ”Fräcka fredag” med Malena Ivarsson blev mitt toppförslag. Really, SVT?

… mest efterlängtade. ”Leiv och Hoon vill bo i grottor. De vill äta svensk texmex”. Så beskrivs nya humorserien ”Sökarna” som har premiär nästa vecka på SVT med Klungans Mattias Fransson .

LÄS OCKSÅ Tronspelet: Bastardbatalj och den stora smällen i ”Game of thrones”