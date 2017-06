Kiefer Sutherlands föräldrar har aldrig sett sonen uppträda

HOLLYWOOD. Han är känd för rollen som Jack Bauer i ”24”.

Men Kiefer Sutherland har också en annan sida, som artist.

I helgen visar han upp den i Sverige.

– Om bara min mamma hade varit tillräckligt frisk för att se showen, säger Sutherland, 50, till Nöjesbladet.

Då hade hon behövt ta sig till Debaser Strand i Stockholm där Sutherland och hans kompband på fyra personer uppträder på söndag kväll.

Showen hämtar det mesta materialet från ”Down in hole”, nya plattan där Sutherland sjunger om kärlek, fylla och vänskap.

– Alla låtar förutom ”Shirley Jean” baseras på personliga erfarenheter, säger han.

Sutherland uppger att han är inspirerad av artister som Johnny Cash och Merle Haggard – countrystjärnor som skrev om livets mörka sidor.

Aldrig sett showen

– Cash specifikt skrev om män som sitter inne och gav dem en värdighet jag verkligen respekterade. ”Shirley Jean” handlar om en mans sista natt innan han avrättas.

Låttiteln bär hans mammas namn.

– Det är ett sånt bra, gammaldags namn. Jag bad henne om tillåtelse innan jag spikade det.

Varken hon eller hans pappa, den kände skådespelaren Donald Sutherland, har dock sett honom uppträda.

– Min mamma är gammal, 83, och har svårt att resa. Jag brukar ta min gitarr och spela för henne när jag är hemma. Jag vill verkligen att hon skulle få se en show. Jag tror att hon hade gillat det.

Julia Roberts

– När det gäller min pappa har jag inte träffat honom på ett tag. Vi gjorde en western tillsammans. Sen, när jag var i Toronto och gjorde tv-serien ”Designated survivor”, drog han på jobb i Toronto.

Helt ignorerad är musikern Kiefer inte av sin familj.

– Min dotter Sarah, min svåger och mina två exfruar var alla på min show i Los Angeles.

När Kiefer slog igenom i Hollywood var han mycket nära att gifta sig med Julia Roberts . Men med bara timmars varsel ställdes bröllopet in. Nu spekuleras det i att spåret ”Calling out your name” handlar om det.

– Det är en låt om ett krossat hjärta när jag var mycket ung, säger han hemlighetsfullt.

– Jag skrev den senare i livet som ett sätt att komma över det och gå vidare. Jag minns hur fruktansvärt förkrossad jag var.

