Realitystjärnans pojkvän gripen för syraattack

över tjugo personer skadades – vädjade till pojkvännen att gå till polisen





Över tjugo personer skadades i en syraattack på nattklubben Mangle i London.

Nu har realityprofilen Ferne McCanns pojkvän gripits för mordförsök.

McCann ska själv ha vädjat till pojkvännen att gå till polisen.

Det var i måndags natt som skräckscenerna utspelade sig på den välfyllda nattklubben i norra London. En substans som tros ha varit syra spreds i lokalen och orsakade panik. Två besökare förlorade synen och ytterligare tjugo brännskadades.

Nu har den brittiska tv-personligheten Ferne McCanns , 26, pojkvän gripits misstänkt för attacken, rapporterar brittiska medier. McCann är känd från realityserierna ”The only way is Essex” och ”I’m a celebrity, get me out of here”. Hon är också nöjesreporter i morgonprogrammet ”This morning”.

Väntar barn tillsammans

– Han greps på en adress i Northamptonshires på lördagskvällen den 22 april, bekräftar polisen i ett uttalande.

Polisen misstänker att syraattacken utlöstes av ett bråk på nattklubben. Ytterligare en man har tidigare gripits för brottet.

Enligt brittiska medier hade Ferne McCann uppmanat pojkvännen att ange sig själv. Gripandet skedde bara dagar efter att hon berättat att hon och pojkvännen väntar barn tillsammans.