Benjamin Ingrosso: "Jag har mått skitdåligt"

Berättar om tiden efter uppbrottet – och vägen tillbaka









Benjamin Ingrosso och Linnea Widmark 2014.

Benjamin Ingrosso och Linnea Widmark är ett par igen.

Men vägen dit har varit en prövning för artisten.

– Jag har mått skitdåligt så klart, säger Benjamin Ingrosso om uppbrottet.

Efter fyra år tillsammans gjorde de slut förra hösten. Men känslorna mellan Benjamin Ingrosso och Linnea Widmark svalnade aldrig. Nu är de ett par igen, vilket Ingrosso nyligen bekräftade i TV4:s Nyhetsmorgon.

I artistens nya singel ”One more time” sjunger han om uppbrottet och att hitta tillbaka till varandra.

– Den handlar om att man har sjukt svårt att släppa en person som man har varit med så länge. Ibland är det väldigt dåligt i ett förhållande och man frågar sig själv varför man fortfarande går tillbaka? ”Det är så sjukt svårt att älska dig, ändå gör jag det”, säger han till Nöjesbladet.

”Som terapi”

När det var som tuffast, tiden efter att han och Linnea Widmark gått skilda vägar, fokuserade Benjamin Ingrosso helt på musiken. Han beskriver det som terapi.

– Jag har mått skitdåligt, så klart. Men det är något jag försöker beskriva med min musik i stället för att prata om det. Så är jag med alla mina nära och kära. Jag är bättre på att beskriva i text och musik än att prata om det.

En gemensam nämnare för Ingrossos senaste låtar är att de alla handlat om flickvännen Linnea.

– Samma sak var det med ”Do you think about me”. ”Good lovin” handlar också om henne, då hade vi precis gjort slut. Jag var lite desperat och ville bara ha tillbaka henne.

Skrivit 80 låtar om flickvännen

Benjamin Ingrosso säger att han vill skriva och sjunga om sådant han kan relatera till. Det lär därför släppas fler låtar om olycklig kärlek den kommande tiden.

– Under det här halvåret som det var slut skrev jag över 80 låtar om henne i olika sammanhang. Det kommer handla om henne ett tag till, säger han och skrattar.

Hur mår ni som par i dag?

– Vi mår superbra. Vi var väldigt unga när vi var tillsammans, jag tror ändå man behövde en tid från varandra för att veta var man själv står, säger Benjamin Ingrosso.

– Jag hittade mig själv när vi gjorde slut. Jag växte som människa och fick tänka och verkligen veta vem jag var som ensam. När vi väl hittade tillbaka var det som två nya människor, fast mycket äldre, mognare och klokare Jag är bara 19 år, vi är fortfarande unga. Men det känns mycket bättre i dag än vad det varit innan. Nu är man med på varandras villkor.

Och vad tycker din flickvän om att du skriver om henne?

– Hon tycker det är jättefint. Det är mitt sätt att visa henne hur jag har mått.

