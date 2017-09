George RR Martin klar att producera kommande fantasyserie

HBO gör ny fantasyserie – tillsamans med ”Got”-skaparen



Skaparen bakom Game of Thrones är redo för nästa HBO- samarbete.

Nu ska George RR Martin vara exekutiv producent för den kommande ”Who fears Death”.

”Om jag kan spela en roll, oavsett hur liten, i att detta projekt blir gjort så kommer jag vara överlycklig”, skriver han på bloggen .

George RR Martin , skaparen bakom den omåttligt populära bokserien ”A song of ice and fire”, vilken ”Game of thrones ” baseras på är nu klar för sitt nästa HBO -samarbete. Författaren kommer vara exekutiv producent för en kommande fantasyserie baserad på boken ”Who fears Death” av Nnedi Okorafor . Boken vann pris för bästa roman under World Fantasy Awards 2011.

”Jag träffade Nnedi för några år sedan, och jag beundrar verkligen hennes arbete. Hon är en spännande talang i vårt område med en unik röst”, skriver George RR Martin på sin blogg.

Kommer inte stå för manus

Författaren understryker dock att han bara är en del av arbetet kring serien som fortfarande befinner sig i ett tidigt stadie. Han förklarar även att han med stor sannolikhet inte kommer att skriva någon form av manus eller liknande till vare sig denna serie eller de fem spin- off projekten som planeras kring ”Game of Thrones”. Åtminstone inte förrän den kommande ”Winds of winter”- boken är färdig.

”Även nu, under den gyllene tiden för TV-drama finns inget som ”Who Fears Death” i rutan. Om jag kan spela en roll, oavsett hur liten, i att detta projekt blir gjort så kommer jag vara överlycklig. ”

”Who fears Death” handlar om Onyeswonu, ett barn fött som ett resultat av en våldtäkt i ett post-apokalyptiskt Sudan och hur hon upptäcker att hon har magiska superkrafter.