David Bowie kan vinna pris postumt

David Bowie. Foto: Stephen Chernin/AP/TT

David Bowie gick bort för lite mer än ett år sedan, men nästa månad kan han tilldelas ett pris postumt när Brit Awards ska delas ut, skriver The Guardian.

Tillsammans med Craig David , Michael Kiwanuka och Skepta är David Bowie nominerad i kategorin bästa manlige brittiske soloartist. Hans album ”Blackstar” är också nominerat i kategorin bästa brittiska album.

På damsidan heter de nominerade brittiska artisterna Anohni , Ellie Goulding , Emeli Sandé , Lianne La Havas och Nao .

De icke-brittiska artisterna med chans på pris är Beyoncé , Christine and the Queens , Rihanna , Sia och Solange på damsidan och Bon Iver , Bruno Mars , Drake , Leonard Cohen och The Weeknd på herrsidan.

Zara Larsson har också chans på pris, då hennes och Tinie Tempahs låt ”Girls like” är nominerad i singel- och musikvideokategorin.