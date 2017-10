Blir framtidens människor fettballonger eller hipsters?

Markus Larsson: Vi har allt att lära av Disneys skrothög Wall-E

Foto: DISNEY Wall-E

Apropå artificiell intelligens.

Förhoppningsvis är framtiden som roboten Wall-E.

Jag älskar den lilla skrothögen.

Efter klimatförändringarna och högerextremismen kommer nästa hot.

Eller räddning, beroende på vem du frågar.

Blir artificiell intelligens, eller artificiell generell intelligens som det heter när maskiner får ett självlärande intellekt, människans bästa vän eller undergång?

För om vi lyckas skapa ett superintelligent medvetande som utklassar våra begränsade hjärnor – vad ska den nya livsformen med oss till?

Den frågan oroar berömda visionärer som fysikern Stephen Hawking samt uppfinnaren och entreprenören Elon Musk .

Båda två rekommenderar att forskarna och utvecklarna är försiktiga och bygger in restriktioner i, framför allt, autonoma vapensystem.

I ”Terminator”-filmerna blir precis ett sådant system, Skynet, självmedvetet och utplånar mänskligheten med kärnvapen. Och i bioaktuella ”Blade runner 2049” gör androiderna uppror mot sina förtryckare. Det vill säga homo sapiens.

Men en annan och ännu mer akut fråga är människans sysselsättning.

På grund av artificiell intelligens kommer de flesta av oss inte behöva ställa väckarklockan längre. Anledningen är att det inte finns få jobb att gå till.

I en artikel om artificiell intelligens i tidningen Fokus står det att runt 50 miljarder saker kommer vara uppkopplade på nätet inom tre år. Kylskåp, fläktar, övervakningskameror och självkörande bilar pratar snart med varandra för att underlätta vår vardag.

I boken ”Robotrevolution” skriver nationalekonomen Stefan Fölster att minst en halv miljon jobb har försvunnit i Sverige på 2010-talet på grund av automatiseringen. Han tror dessutom att över hälften av alla jobb i dag har halverats inom 20 år på grund av robotar, algoritmer och digitala assistenter.

Om det blir så dystert – vad fan ska vi pyssla med? Det är här Pixarfilmen ”Wall-E” från 2008 kommer in i bilden.

Den handlar om en ensam dataanimerad skrotrobot som rullar runt och sköter om gigantiska sopberg efter att människan lämnat jorden. Mötet med Eve, en betydligt modernare maskin och modell, är det mest bioromantiska jag sett sedan Leonardo DiCaprio och Kate Winslet stod på fartyget Titanic och lyssnade på Céline Dion utan att hålla för öronen.

”Wall-E” innehåller en vision om hur människan blir när det enda hen behöver göra är att andas. En samling hopplösa fettballonger som sörplar flytande föda och glider runt på svävande stolar med LED-skärmar monterade framför ansiktet.

Det kan naturligtvis också bli så att människan blir mer old school, mest för att ha något att göra. Skaffar egna bikupor, lägger in sin egen gurka och plöjer åkern, till exempel.

Att vara fettballong eller hipster – det är frågan.

På film har robotarna dock redan vunnit. Wall-E är den mest levande, varma och mänskliga karaktären som åtminstone har producerats i Hollywood på snart tio år.

Den lille hjälten och hans bedårande larvfötter borde också vara en självklar ledstjärna och förebild för framtidens forskare och systemutvecklare.

Kanske mest för vår egen skull och överlevnad.

Larssons topp tre

Foto: ED BETZ / AP

1. ”Runnin' down a dream” (dvd-box, Tom Petty And The Heartbreakers)

Det finns mängder av ny och briljant rock, men den här veckan måste ändå vigas åt Tom Petty som dog i tisdags. Den över fyra timmar långa och strålande dokumentären ”Runnin' down a dream” av Peter Bogdanovich finns, såvitt jag vet, inte på några strömmade tjänster. Det är dvd som gäller. Mycket går inte ens att hitta på Youtube. När jag såg om filmen ville jag som vanligt inte att den skulle ta slut.

Foto: JEFF HAYNES / TT NYHETSBYRÅN

2. ”Pack up the plantation: live!” (album, Tom Petty And The Heartbreakers)

Livealbumet från 1985 är bättre än de flesta samlingarna som släppts efteråt. Här finns de definitiva versionerna av ”The waiting”, ”Refugee” och ”Rebels”. Precis som Bruce Springsteen lät Petty ofta bättre live än i studion. Och då har vi inte ens börjat prata om covern på ”Needles and pins” med Stevie Nicks.

3. ”Gypsy” (låt, Stevie Nicks)

Stevie Nicks är officiell hedersmedlem i The Heartbreakers. Men när ska hennes fantastiska nyinspelning av Fleetwood Macs ”Gypsy” släppas? Den hörs i vinjetten till tv-serien med samma namn på Netflix.