Liam Payne bekräftar: ”One Direction kommer återförenas”





2015 släppte de sitt sista album ”Made in the A.M”.

Men innan de hann turnéra med den nya musiken splittrades One Direction.

Ny bekräftar bandmedlemmen Liam Payne att de kommer återförenas för en turné.

Det var många tonårshjärtan som brast då One Direction splittrades i fjol. Året innan hade de släppt sitt sista album ”Made in the A.M”, men de han aldrig bege sig ut på en turné med musiken. I en intervju med Buzzfeed berättar 1D-medlemmen Liam Payne nu att bandet kommer att återförenas för en turné.

– Ja, jag tror verkligen vi kommer återförenas någon gång i framtiden. Vi måste – vi har ett album vi inte turnerat med ännu och dessutom vill jag skriva fler låtar med grabbarna, berättar sångaren.

När denna återförening skulle ske förblir ändå oklart.

Samtliga 1D- medlemmar har sedan uppbrottet släppt egen musik, men Harry Styles är än så länge den ende som tagit karriären i en helt ny riktning genom att medverka i Christopher Nolans krigsfilm Dunkirk som hade sverigepremiär den 19 juli.

LÄS OCKSÅ Harry Styles bekräftar ryktet: Har fyra bröstvårtor

LÄS OCKSÅ Tomlinson kritiserar Bieber efter inställda turnén