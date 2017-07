Penny Parnevik om hackerattacken: ”Grät så mycket”

En hackare kapade hennes Instagramkonto och publicerade hennes privata nakenbilder.

Nu ryter Penny Parnevik, 20, ifrån efter attacken.

– När har det blivit en grej att jag ska må dåligt över att var naken? Varför ska jag tycka det är pinsamt? säger hon i podcasten ”Pillowtalk” .





I fredags hackades Penny Parneviks Instagram- och Snapchat-konto och kaparen publicerade flera lättklädda bilder på realityprofilen och hennes vänner. Efter några timmar stängdes kontot ner.

Nu berättar Penny om händelsen i sin och systern Peg Parneviks podcast.

Hackaren tog sig in på hennes sociala medier genom att utge sig för att vilja verifiera hennes konton. Ett verifierat konto används ofta av kända personer och signalerar att Instagram har bekräftat att detta är det autentiska kontot för den offentliga person som kontot representerar.

– Jag får ett samtal från min kusin, som säger: don’t freak out, men du har blivit hackad. Då får jag panik, säger hon i ”Pillowtalk”.

”Var det värsta av allt”

När hon förstod att hackaren också läckt bilder på hennes lillasyster Philippa , 18, bröt hon ihop.

– Det måste jag säga var det värsta av allt. Då var jag ganska full på en klubb och började böla. Jag gråter så mycket. Mess with me, det är lugnt. Jag kan ta det. Men fuck with my little sister, the storm is coming.

Sedan ryckte hela familjen Parnevik in för att hjälpa till.

– Alla kusiner samlades på ett rum och jag störtgråter. Hela min familj stannade uppe till fem på morgonen, säger Penny.

Vill polisanmäla

Pennys kusiner ringde upp föräldrar till killar som kommenterat bilderna med uppmuntrande hejarop. Till slut fick lillasyster Philippa kontona nedstängda.

– Philippa stannade uppe till fem, sex på morgonen och hade kontakt med Snapchat, Facebook, Instagram. Alla, bara för att hon skulle ta ner kontona, säger Peg Parnevik i podcasten.

Systrarna berättar också om sina planer på att polisanmäla hackaren.

– Det är så kört för den här snubben. Vi vet så mycket om honom nu, säger Peg.

