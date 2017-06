Kim Kardashian och Kanye West skaffar fler barn – med hjälp av surrogatmamma





Kim Kardashian och Kanye West är redo för fler barn.

Men själva graviditeten lägger de i händerna på en surrogatmamma, rapporterar flera medier.

Paret ska redan ha betalat motsvarande drygt 640 000 svenska kronor till en surrogatagentur.

Kim Kardashian , 36, och Kanye West , 40, ska ha anlitat en okänd kvinna för att vara surrogatmamma åt deras tredje barn.

Enligt ett flertal källor ska paret redan ha betalat 68 850 dollar, drygt 640 000 svenska kronor, till en surrogatagentur, som ska hjälpa dem att hitta en surrogatmamma. Hon ska i sin tur få en totalsumma om 45 000 dollar (4500 dollar per månad i tio månader) samt en bonus om 5000 dollar för varje barn.

Enligt People är det rånet i Paris, som Kim Kardashian utsatte för i höstas, som ska ha fått familjen att längta efter tillökning. För Kim Kardashian innebär dock en graviditet en extrem hälsorisk, då hon lider av placenta accreta – eller fastsittande moderkaka. Tillståndet innebär att moderkakan hos en gravid kvinna binder alltför djupt med livmoderväggen.

Efter att ha fött sitt första barn beskrev Kim Kardashian på sin blogg hur läkaren var tvungen att lossa moderkakan från livmoderväggen under födseln.

”Jag har kommit till slutsatsen att jag inte kan bära ännu ett barn. Så nu vill jag utforska det här med surrogatmammor”, sade tv-profilen till sin mamma, Kris Jenner , i deras tv-show ”Keeping up with the Kardashians”.

Kim Kardashian och Kanye West har sedan tidigare barnen North West , 4, och Saint West , 1.

