Han kan bli nästa ”Let’s dance”-stjärna



1 av 2 | Foto: Pontus Orre Micael Bindefeld.

Micael Bindefeld är i valet och kvalet.

Han delar med sig av en fråga som han fått på sms från TV4 på sin Instagram: Hur han skulle ställa sig till ”Let’s dance” 2018.

Men enligt följarna finns det inget att fundera på.

”Ja ja ja! Då kommer jag följa för första gången ever!”, skriver en.

Dags att hitta nya deltagare till ”Let’s dance” 2018.

En av dem som fått en lös förfrågan är Sveriges mest kände festfixare, Micael Bindefeld , 58. Han delar med sig av smset som han fått från TV4 på sin Instagram – och ber sina följare om hjälp.

”Hej Micael! Hur skulle du ställa dig till Lets dance 2018?”, lyder smset.

”Jag behöver verkligen er hjälp med det här! Ska jag vara med i ’Let’s dance’ 2018? Vad tycker ni?”, skriver Micael Bindefeld frågande i inlägget.

När Nöjesbladet når pr-konsulten och eventarrangören på telefon bekräftar han att har fått frågan från ”Let’s dance”-redaktionen, men vill inte kommentera ytterligare.

Förfrågan om ”Let’s dance” i TV4 skulle innebära kanalbyte för Micael Bindefeld som Förutom sin karriär som festfixare också har lett pratprogrammet ”Fest hos Bindefeld” i Kanal 5.

”Vi är uppe i en castingprocess inför 2018 men hur den ser ut och vilka vi kontaktar kan jag inte gå in på. Vi ser fram emot att presentera våra deltagare närmare premiären”, skriver Anika Beclijevski , exekutiv producent för Let’s dance, i ett sms till Nöjesbladet.

Följarna lyriska: ”Glasklart ja!”

Micael Bindefeld medger dock att det är första gången han har blivit tillfrågad på ett så pass konkret sätt och att han samtidigt överrumplas av sina följares positiva gensvar.

”Ett glasklart ja!!”, skriver en.

”Klart du ska Mike! Du har höfterna och fysiken”, menar en annan.

”Varför inte??? Vem vill vi annars se?”, uppmanar en tredje.

Han blir även påhejad av flera ”Let’s Dance”-profiler, som tidigare jurymedlemmen Dermot Clemenger , programmets proffsdansare Sigrid Bernson och Miss Universum-vinnaren Yvonne Ryding , som medverkade 2007 tillsammans med Tobias Wallin .

”Been there done it... Jättekul!! Bra träning!”, skriver hon i en kommentar.

Det populära underhållningsprogrammet sändes för första gången på TV4 2006. Det året korades Måns Zelmerlöw som vinnare tillsammans med sin danspartner Maria Karlsson .

I våras dansade Jesper Blomqvist hem vinsten tillsammans med Malin Watson .

