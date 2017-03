Klassiska pojkbandet släpper ny musik

New kids on the block släpper nytt: "Vi gör som ni säger"





Det var 30 år sedan deras första album kom.

Nu släpper New Kids On The Block en ny EP, skriver Billboard .

– Ni ville ha ny musik, och nu får ni det. Ni äger oss, vi gör som ni säger, hälsar pojkbandet till fansen i en video på sin Facebooksida.

Pojkbandet, och numera mansbandet, New Kids on the Block, hade sin storhetstid i slutet av 1980-talet, mest kända för låtar som ”You got it” och ”Please don’t go girl”.

Nu lanserar de fem nya låtar, efter fyra års uppehåll.

”Känner mig som en tonåring”

Pojkbandets fans är lyriska över den nya musiken.

”#ONEMORENIGHT är fantastiskt. Ni lyckas alltid leverera, men den här sången är något alldeles extra. Kan knappt vänta tills vi får hela #Thankful”, skriver fansen under Facebookinlägget.

”Jag får fortfarande samma känsla som jag fick 88. Vilken resa det har varit för oss alla. För alltid en #Blockhead”, skriver en annan.

”Varje gång jag lyssnar på er känner jag mig som en tonåring igen”, lyder en annan kommentar.

Vill ha mer musik

Men det finns några som klagar – de tycker fem låtar är för lite.

”Varför inte en hel CD? Ni har så mycket talang och vi vill ha en hel CD! Jag har just förbeställt EP:n och fick singeln ”One more night”! Jag älskar den!! Fortsätt släppa låtar!” skriver en av dem.

”Den själviska delen av mig önskar att ni kunde släppa fler låtar. Den tacksamma delen av mig är exalterad över de fem låtar vi får”, kommenterar en annan.

Gruppens nya EP ”Thankful” släpps 12 maj. De som förbeställer albumet får en automatisk nerladdning av den nysläppta singeln ”One More Night”.