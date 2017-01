Föll för varandra redan före brevet i tv – Erik och Linnea planerar bröllop

Utgången i ”Bonde söker fru” var klar på förhand – friade på mammans gård under julhelgen





De fick varandra i ”Bonde söker fru”.

Men utgången var klar på förhand: Erik Bäckman och Linnea Åberg föll för varandra redan innan brevskrivningen och tv-programmet.

– Jag fastnade för Linnea redan innan programmet, säger han till Värnamo nyheter .

De blev ett av paren i senaste upplagan av ”Bonde söker fru” i TV4.

Men de föll för varandra redan innan Linnea Åberg , 21, skrev brevet till Erik Bäckman , 21, och kallades till tv-inspelning.

För Värnamo nyheter berättar hon att hon föll så pladask för bonden redan i videon där säsongens deltagare presenterades och skrev till honom på Facebook. Tycke uppstod, sedan var det han som övertalade henne att skriva brev via TV4:s raggningsservice.

– Jag fastnade för Linnea redan innan programmet. Hon ville inte vara med i tv men jag övertalade henne att skriva brevet ändå. Allting stämde. Hon är min drömtjej. En sak som var ganska kul som hon skrev var att hon vill bli hemmafru och att hon gärna diskar och lagar mat, säger Erik till Värnamo nyheter.

Utgången klar på förhand

I rutan slogs hon mot en handfull andra kvinnor om Eriks gunst. Men utgången var klar på förhand.

– Jag sa till tv-teamet att jag bara ville ha Linnea och vi ville tala om det för de andra tjejerna eftersom de kände det på sig men vi fick inte säga något för produktionsteamet. Det kändes väldigt jobbigt att behöva vara tyst, säger Erik till Värnamo nyheter.

Friade på mammans gård

I dag jobbar Erik på gården och Linnea som timvikarie i en lokal matbutik. Samtidigt har paret berättat att de letar efter en ny, större gård i Hälsingland där de vill fortsätta sambolivet . Visserligen med vissa olikheter.

– Jag älskar att sova. Erik hoppar typ i sängen på morgonen och tjoar ”nu ska vi gå upp!”. Han springer ofta runt naken i huset, det stör mig inte men jag stör mig på att grannarna kan se det. Det kan han gärna göra när vi flyttar och bor ensamma någonstans i bergen, säger Linnea till Värnamo nyheter och skrattar.

Under julhelgen friade Erik på en brygg i sjön vid Linneas mammas gård i just Bollnäs . Paret planerar vigseln under 2018.