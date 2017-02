Gagas show hyllades – och politiken uteblev

FAKTA

✓ 1991 Kriget slog ut New Kids

För första gången bokades superstjärnor in till halvtidsshowen. Pojkbandet New Kids on the Block fick äran, men det var få som ens kunde se deras uppträdande i tv-sofforna eftersom kanalen bröt in med en rapport om det pågående Kuwaitkriget.

✓ 2004 Janet Jacksons bröstvårta

Janet Jackson överraskade med ett politiskt laddat framträdande i direktsändning när det otänkbara hände. Inför 140 miljoner tittare råkade en bröstvårta kika fram och Jackson anklagades för att ha blottat sig. Trots att fadäsen varade i bara nio sextondelar av en sekund överskuggade det resten av numret.

✓ 2007 Princes snoppgitarr

Poplegenden Prince gick upp på Super bowl-scenen och gav en oförglömlig soloshow, men det är så klart inte orsaken till att numret gick till historien. I stället var det att artistens gitarr hade en annorlunda form – den påminde om en penis.

✓ 2016 Beyoncé stal showen

Coldplay stod för huvudnumret, men Beyoncé stal showen. Hon äntrade scenen med en danstrupp i Svarta pantrarna-klädsel och premiärsjöng låten ”Formation”. Numrets antirasistiska tema rörde upp en tittarstorm.

Källa: Time