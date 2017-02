Mycket rolig Schyffert om rädsla

Henrik Schyffert inleder lång turné i Karlstad. Foto: Linn Malmén /

FAKTA Var inte rädda ++++ Henrik Schyffert

Scalateatern, Karlstad. Läs mer

KARLSTAD. Man kan vara militärt rädd för Ryssland eller känna obehag när Henrik Schyffert säger fitta 49 gånger och kör gammaldags sexskämt.

Ingen fara.

Det finns poänger i hans tankar om rädslor. Och han är väldigt, väldigt rolig.

Medan publiken väntar sjunger Mikael Wiehe (”Var inte rädd, mitt barn”), Kent (”Jag vill inte vara rädd”) och Bob Dylan (”Don´t think twice, its allright”).

Rädsla. Oro.

Henrik Schyffert tar upp sin skilsmässa och egna erfarenhet av att vara en curlande pappa som är överdrivet ängslig och beskyddande mot sin 17-årige son. Beskriver hur rädsla kan stänga av förnuftet och gör oss oemottagliga för fakta.

Jämför sin oro med rädslan hos de arga mejlare som kallar honom hycklare och tror att vårt samhälle kollapsar. Tittar på sig själv utifrån kritiken han får från höger. Hur är hans självbild?

På vägen dit hinner han med mycket. Det är frestande att citera skämt och ge exempel på fyndiga formuleringar, men jag hejdar mig. Se showen. Henrik Schyffert kan fånga en karaktär eller ett fenomen i några skalpellvassa meningar. Ingen kan säga att svenska är ett ordfattigt språk när de hör honom.

Han inleder med en stunds traditionell ståupp i dialog med några åskådare. Drar vulgära skämt som om det var 1989 på Norra Brunn. Under 90 minuter glider föreställningen över i olika temperament och teman.

Han skojar mycket med bortskämda svenskar födda på 1990-talet, och med män över 40. Pratar flyktingmottagande och varför han vill ha duktiga politiker. Vad vänstern gör fel. Om att vara dålig på X-Box.

Ibland skruvar han upp humorn så hett att folk skrattar med blossande kinder. Ibland är det mer lågmält.

En svit skämt om kvinnor som använder sex som maktmedel får en del att skratta sig hostiga och andra att fnysa. ”Var inte rädda, det är bara larviga skämt”, säger Henrik Schyffert. Även vad vi vågar skoja om blir en fundering kring rädsla.

Hans självbild? Att han vill vara en bättre människa än den han är. Amen.