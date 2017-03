Jennifer Lopez i tårar om svårigheterna att få barn

Bröt ihop i tv-intervju





HOLLYWOOD. Jennifer Lopez, 47, fick tvillingar när hon var 38.

I en tv-intervju i USA på torsdagen kallade hon Max och Emme, 9, en välsignelse.

Och hon bröt ihop i tårar när hon pratade om dem.

– Jag fick inte barn förrän senare. Jag trodde nästan inte att det skulle ske, sa hon med tårar i ögonen och darrande röst.

– Jag var mycket medveten om att jag hade tur. Det kunde ha blivit något helt annorlunda.

Sen – till intervjuaren i ”Today” – sa hon:

– Gör inte så jag gråter. Det är tidigt på morgonen och jag är trött.

Marc Anthony pappa

Pappa till tvillingarna är Lopez ex, Marc Anthony.

– Barnen gjorde mitt liv så mycket bättre. Jag kommer alltid att vara tacksam över det. Jag tar det inte för givet, sa hon.

Lopez är tv-aktuell i polisserien ”Shades of blue” och spelar just nu in ett album där hon sjunger på spanska.

Hon ska också medverka i tv-musikalen ”Bye bye birdie” och har Las Vegas -showen ”All I have”.

– Det är lite snurrigt just nu. Jag tar en dag i taget. Jag och barnen är som romer. Vi reser överallt, får saker gjorda, vi gör vårt bästa.

– Jag älskar mitt jobb och känner mig så lyckligt lottad som fått göra det så länge.

