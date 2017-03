Moto Boy till Nina Persson: ”Evigt tacksam”

Unik duett och nytt, tyskt sound













Moto Boy följer upp en kolsvart skiva med ett ljusare klubbsound, som redan gett nya fans världen över.

Det tackar han kärleken för. Och Nina Persson från The Cardigans.

– Jag är evigt tacksam för att hon bjuder på sig själv så mycket.

Oskar ”Moto Boy” Humlebo , 36, är tillbaka på popscenen. Änglarösten som brukar turnera med The Cardigans – ”världens roligaste jobb” – växlar mellan bandet, sin hjärtskärande solopop, teater- och operascener.

Singeln ”Dead for seconds” från nya albumet ”New music” når extra långt ut, då Moto Boy sjunger duett med vännen Nina Persson , 42, känd från The Cardigans.

– Jag skrev låten på en timme, visade den för Nina på en fest i Malmö samma kväll och hon sa japp. Jag är evigt tacksam för att hon bjuder på sig själv så mycket med den här duetten! säger artisten.

Moto Boy: ”Glada mejl på spanska”

Det är inte bara en hyllad sångröst som Nina Persson bidrar med. Hon ger också Moto Boy nya fans världen över.

– Nu hörs Moto Boy i japanska bloggar och amerikanska radiostationer. Och Sydamerika älskar ju Cardigans, så jag har fått många glada mejl på spanska. Jag måste ju lära mig det nu, inser jag, säger Moto Boy med ett skratt.

I Santiago har Moto Boy spelat solo före The Cardigans. Han har också öppnat för Johnossi. Från deras tyska rockpublik fick han kommentaren: ”Oh no, it’s that gay guy again”.

– Det är ingen idé att försöka göra nåt åt det. Mänskligheten är inte alltid så himla bright. Jag fattar inte att det fortfarande är en grej, att till exempel kyrkan fortfarande orkar jiddra om att det inte ska vara okej med samkönade äktenskap. För mig är det absurt, säger Moto Boy.

Moto Boy: ”Hon tror jag vill skiljas”

Moto Boy är själv lyckligt gift, med dansaren och artisten Pikko . Svårt att tro, av hans mörka, hjärtbrustna låtar.

– Varje gång det är skivinspelning, tror Pikko att jag vill skiljas – ”Handlar det här om oss eller?”. Men nej … Utan henne tror jag inte jag hade kunnat göra nånting. Ibland behöver man sin måne eller sol för att kunna snurra runt.

Var kommer då hjärtsmärtan i musiken från?

– Jag hade ett gäng pissiga år från 15 till 25 – en djup brunn av misär att skopa ur. Fler borde skriva låtar för att ventilera. Då är det lättare att vara lycklig i vardagen.

”Som ett långsamt självmord”

Vardag för Moto Boy är ibland upp och ned i en gasklocka i Gävle, ibland i Malmö – och ibland i studion i Berlin, där nya albumet byggdes.

Förra plattan kantades av katastrofer som studioöversvämning, svåra röstproblem och pengar som ”flög åt fel håll”. ”New music” kom till i bättre tider.

– Förra skivan lät som ett långsamt självmord. Den här är lite ljusare. Men jag blir tokig när det är för ljust och gulligt, säger artisten.

Förstår inte tyska texten

Producenten Niko Stoessl (SlikNik) har format det nya soundet, som doftar klubbnätter. Tysk text, i Grau-duetten ”Hinter meinen Augenlidern”, är också ett nytt inslag.

– Jag förstår den fortfarande inte riktigt, även om jag sjöng in den. Men det är en väldigt vacker text. Att spela in samma låt på tyska, spanska, franska och italienska – jag älskar den traditionen. Kanske nästa steg? säger Moto Boy.

FAKTA Det här är Moto Boy Namn: Oskar Humlebo. Ålder: 36 år. Är: Artist, låtskrivare, kompositör, skådespelare och gitarrist. Bor: I Hörbytrakten. Familj: Frun Petra Fors, alias Pikko. Bakgrund: Jazzmusiker. Soloartist sedan 2006. Gör pop under namnet Pikko med hustrun. Turnégitarrist med The Cardigans sedan 2012. Skådespeleri och musik i "Lubiewo – kärleksön", "L'Orfeo", "Faust i gasklockan". Hyllningsshowen "Bowie i Berlin". Aktuell med: Fjärde Moto Boy-albumet "New music" och Sverigeturné med start 23 mars i Helsingborg. Huvudroll i "The feeling of going" på Malmö Opera från 28 oktober.