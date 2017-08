Producenten: Trump var klar för Sharknado tre

En film om hajar som far genom luften, burna av en enorm stormvind, visst låter det otroligt? Vad som nästan är än mer otroligt är att USA:s president var klar för filmen, just för att spela rollen som fiktiv president.

– Donald Trump sa ja, han var överlycklig att bli tillfrågad, säger en av filmens producenter David Latt.

Efter att Sarah Palin tackade nej till rollen var det nära att USA:s president Donald Trump fick rollen istället, tack vare sin nära relation med filmens hjälte, Ian Zierlig, det skriver The Hollywood reporter .

Men innan filmadet kom igång så tog Trumps ambitioner om att bli president på riktigt överhanden, och representanter för presidenten ska ha informerat bolaget om att tiden inte var rätt för filmrollen.

Spetsar en haj på en amerikansk flagga

Rollen, som innehåller en scen där den fiktiva presidenten skjuter ihjäl hajar på löpande band inne i Vita huset innan man spetsar en vithaj på en amerikansk flagga som svajar i luften gick istället till Mark Cuban .

Efter att Trump missat rollen ska hans advokater ha hört av sig till bolaget, och varit minst sagt uppeldade över att de gått vidare med filmen, men utan Donald Trump i rollen som fiktiv ledare över det amerikanska folket.

”Vi kommer att stämma er”

– Han sa i princip ”Hur vågar ni? Donald ville ha den här rollen, vi kommer att stämmer er” säger David Latt.

Donald Trump har sedan tidigare flera filmroller bakom sig och har bland annats synts i filmer som Zoolander och Ensam hemma två, samt flera tv-serier som Sex and the City och Fresh prince in Bel-Air.