Tv-skådespelarnas löner: så stora summor tjänar de

Stjärnan får över 400 miljoner – om året







Att tv-skådisarna och programledarna i de största produktionerna tjänar bra kommer kanske inte som en chock.

Men att en del av dem drar in hissnande summor på 7 miljoner kronor per avsnitt, när andra ”bara” tjänar 320 000 kronor, är kanske mer av en nyhet.

Variety har listat stjärnornas löner.

Begäret för kvalitets-tv har den senaste tiden exploderat och framväxten av köpkraftiga streaming-sajter har haft en stor inverkan på marknaden för tv. Variety har publicerat en tabell med skådespelarnas och tv-profilernas löner, och det är inga dåliga summor de drar in.

Stjärnor som redan gjort sig stora namn, ofta inom film, är mer efterfrågade än någonsin, och det är populärt att försöka värva skådespelare som redan är varumärken för att få sina serier och tv-produktioner att sticka ut från mängden.

Streamingtjänster som Netflix , HBO och Amazon har affärsmodeller som gjort att de största skådespelarnamnen i många fall får enorma förhandsbetalningar.

Han toppar pengalistan

Robert De Niro toppar lönelistan. Han får hela 775 000 dollar per avsnitt, vilket motsvarar över 6 miljoner kronor för en ännu otitlad serie av regissören David O. Russell som släpps på Amazon under 2018. Att skådespelarna i den omåttligt populära serien ”Game of thrones” också drar in storsummor är kanske ingen nyhet. Med en lön på 500 000 dollar per avsnitt för skådespelarna Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harrington (Jon Snow) och Lena Headey (Cersei Lannister), vilket i svenska kronor blir över 4 miljoner per avsnitt, går det på ett ungefär att räkna ut vad de kan ha på sina sparkonton efter sju säsonger.

Claire Foy har hyllats och vunnit flertalet priser för sin insats som drottning Elizabeth i det brittiska dramat ”The crown”, men överlag är lönenivåerna bland brittiska produktioner lägre, och hon tjänar ”bara” 320 000 kronor per avsnitt för sin insats.

Får 400 miljoner – per år

Långköraren ”Grey’s anatomy” återvänder snart med sin fjortonde säsong, och Ellen Pompeo som spelar Meredith Grey har varit med från start. Hon får över 3,6 miljoner kronor per avsnitt.

I komedifacket toppar ”Big bang theory”-stjärnorna lönelistan och originalskådespelarna drar in de extrema summorna på nästan 7,3 miljoner per avsnitt. Julia Louis-Dreyfus , å andra sidan, tjänar 2 miljoner per avsnitt för HBO-serien ”Veep”.

Bland programledarna är löneskillnaderna stora. Ellen DeGeneres får 405 miljoner kronor per år på sin show, tätt följt av Judge Judy som drar in 380 miljoner kronor per år. Jamie Foxx däremot har en årslön på 24 miljoner.