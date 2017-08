Därför flyttar Josephine Bornebusch till USA



Det finns två skäl till att Josephine Bornebusch nu lämnar Sverige:

Hennes man har fått nytt jobb i New York.

Hon ska regissera sin första långfilm.

När Svenska Filminstitutet presenterar höstens filmutbud, är Josephine Bornebusch på plats, ihop med Johan Rheborg och regissören Måns Herngren , för att prata om ”Solsidan”. Långfilmen ”Solsidan”, som har premiär 1 december.

Var det självklart att göra en långfilm, efter fem tv-säsonger?

– Det tycker jag. Det är läskigt på ett sätt, man är alltid rädd för att folk ska tröttna. Men ser jag det ur ett egoperspektiv, så har jag så himla kul med det här gänget. Och det är bra manus och spelas in i Stockholm, så man kan vara hemma. Det är många plus.

– Man kanske inte utvecklas så jättemycket som skådis att göra samma sak over and over again, men det är lite för kul för att säga nej till.

En intrig i långfilmen är att Mickans (Bornebusch) och Freddes (John Rheborg) bästisar Alex (Felix Herngren ) och Anna (Mia Skäringer ) ska skiljas. En annan att de åker till Freddes pappa (Sven Wollter ), som har ett sommarhus i förnäma Torekov i Skåne.

– Det är superhäftigt att jobba med Sven Wollter. Han är ju… Sven Wollter!

– Det är väldigt lustigt. När jag var lika liten som mina barn, var jag med mamma, som är scenograf, på inspelningen av ”Om kärlek” på Mallorca. Då satt Sven och lekte med mig under en lunch. Nu satt han och lekte likadant med mina barn.

Ska debutera som regissör

Häromdagen avslöjades det att Josephine och hennes make Erik hade sålt sin lägenhet i Stockholm och skulle flytta till USA. Nu berättar hon mer om flytten.

– Det är Erik som har fått jobb i New York. Han har jobbat som creative director på H&M, nu har han ett annat jobb (hon vill inte säga vad). Jag vet inte hur länge vi ska bo där. Men först ska jag till Dublin och filma.

Men det är inte framför, utan bakom, kameran. Hon ska regidebutera med barn- och familjefilmen ”LasseMajas detektivbyrå: Det första mysteriet”.

– Det är en prequel , som utspelas före de tidigare filmerna. Jag har alltid velat regissera och nu fick jag chansen. Det är många anledningar att vi filmar på Irland. Det är billigare och det finns miljöer som passar.

Martin Widmarks och Helena Willis populära smådeckare har tidigare setts i fyra filmer, senast för två år sedan. Nya filmen får premiär nästa år.

