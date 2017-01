MASH-stjärnan William Christopher är död

Foto: Imdb

William Christopher, mest känd som prästen John Mulcahy ifrån tv-serien MASH, är död.

Hans familjs bekräftar dödsfallet för tv-kanalen KABC-TV.

Christopher dog i sviterna av cancer och blev 84 år gammal.

Tv-stjärnan dog under nyårsafton i sitt hem i Pasadena, Kalifornien, berättar sonen John Christopher till tv-kanalen KABC-TV . William Christopher dog i sviterna av cancer.

Han är mest känd som prästen John Mulcahy ifrån tv-serien MASH. Serien sändes i elva säsonger från 1972 till 1983 i USA och har även visats frekvent i Sverige från 1975.

Han spelade även roller i filmer som ”The Fortune Cookie”, ”With Six You Get Eggroll” och tv-showen ”Gomer Pyle U.S.M.C.”

Serien MASH fick sitt namn från fältsjukhuset MASH 4077 i Korea under Koreakriget. Skaparna kombinerade komiska inslag med ett tydligare, mörkare antikrigsbudskap. Serien blev vida populära i USA och sändes i hela 251 avsnitt.

William Christopher lämnar efter sig sin fru och sina två söner. Han blev 84 år.