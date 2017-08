Kikki Danielsson ställer in sin medverkan på Pride





I dag skulle Kikki Danielsson uppträtt på Pride.

Nu tvingas ställa in ännu ett framträdande på grund av sjukdom.

”Hade sett fram emot detta jättemycket, träffa Bettan+Lotta+Publiken”, skriver hon på Twitter.

Kikki Danielsson , 65, har den senaste tiden tvingats ställa in flera framträdanden på grund av sjukdom. Hon har tidigare i sommar meddelat via sitt Twitter-konto att hon åkt på halsfluss och en ”dunderförkylning”, och har ställt in framträdanden i Halmstad och Söderhamn. I dag skulle hon medverkat på Pride i Stockholm, men så blir det inte. Det meddelade hon via Twitter under dagen.

”Jag kan Tyvärr Inte kan vara med på PRIDE idag. Rösten VILL INTE FUNGERA. Hade sett fram emot detta Jättemycket, träffa Bettan+Lotta+Publiken”, skriver hon.

Det skulle ha blivit schlagerfest för hennes del under torsdagen ihop med Elisabeth Andreassen och Lotta Engberg , men Pride-firarna får nu klara sig utan Kikki. På Pride står även Dinah Nah och Montenegros ESC-bidrag Slavko Kalezic på scen.

Kikki Danielsson är aktuell i årets ”Så mycket bättre” i SVT, där hon framför låtar på Gotland tillsammans med bland annat Eric Saade , Icona Pop och Moneybrother.

Nöjesbladet har sökt Kikki Danielsson.

