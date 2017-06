Hollywood-skådisen: Svenskar är konservativa men härliga













I går festade kändisarna på Noppes sommarfest på Café Opera.

Bland gästerna fanns även Hollywoodstjärnan och arvtagaren Balthazar Getty.

Nöjesbladet fick en exklusiv pratstund med honom i vimlet.

I går ägde Noppes Sommarfest rum på Café Opera i Stockholm. Salig Noppe Lewenhaupt s färgstarka umgängeskrets festade till hans ära till långt in på småtimmarna och i lokalen fanns profiler som Noppes gode vän Christian ”Kicken” Lundqvist , sångerskan Carola , Agneta Sjödin och kungavännerna Aje Philipson och Anders Lettström , för att nämna några.

Aftonbladet kan exklusivt avslöja att även den amerikanska, stenrika dynastin Getty fanns på plats, men de förde en diskret tillvaro på festen. De slussades in sent när alla gäster hade gått in och de slog sig ned i en soffa mitt i lokalen.

Anledningen till besöket är enligt Nobisgruppens sales manager Mikael Löfstrand att familjen varje år väljer en plats i Europa där den talrika familjen strålar samman, har möten och lägger upp riktlinjer för det kommande året.

Vi är fyrtio stycken här nu

Med på resan var också Hollywoodskådespelaren Balthazar Getty, 42, en blygsam man som för närvarande är aktuell i nya ”Twin Peaks”-serien som just nu sänds på HBO Nordic. Han spelar den otäcke karaktären Red. Aftonbladet fick en exklusiv pratstund med stjärnan.

– Vi gör en årlig familjesammankomst i Europa och vi är fyrtio stycken här nu. Vi går igenom affärer, hur ekonomin ligger till och mycket annat, säger han.

”Välkomstmiddag på Operakällaren”

Han förklarar att de brukar vara i Frankrike, Grekland eller Italien, men nu blev det Stockholm och det är tack vare Mikael Löfstrand.

– Jag känner Mikael lite grann via gemensamma vänner och han verkar fantastisk. Vi ska hälsa på honom i hans hus i morgon (läs: i dag) och äta middag tillsammans. Vi hade även en välkomstmiddag här på Operakällaren i måndags.

Sweden? Fantastiskt! What’s not to like?

Han kommer inte heller undan den obligatoriska frågan vad han tycker om Sverige och Stockholm.

– Sweden? Fantastiskt! What’s not to like? Jag har kanske inte varit här tillräckligt länge för att kunna bilda mig en större uppfattning, men det är en underbar stad och ni är så civiliserade. Kanske lite konservativa också … Konservativa, men härliga.

Senare på kvällen klev Balthazar även in i dj-båset och spelade till gästernas förtjusning. Han jobbar faktiskt även som professionell dj och man kan boka honom om man har råd.

Avskuret öra

Balthazar är son till John Paul Getty III som under mycket uppmärksammade former blev kidnappad 1973 i Rom av den fruktade Kalabriska maffian Ndrangheta. Familjen avfärdade hans försvinnande som ett av hans många bus, men ändrade uppfattning när den då 16-årige John Pauls öra anlände till en dagstidning i ett kuvert. Maffian hade skurit av det och en lock av hans hår som bevis.

Hans far, John Paul Getty Jr tvingades låna lösensumman 2,2 miljoner dollar av sin far, oljemanganet John Paul Getty Sr, till en ränta av fyra procent.

Balthazar har varit med i flera filmer, bland andra ”Flugornas Herre” och tv-serien ”Alias” och hade en uppmärksammad otrohetsaffär med Sienna Miller 2008, men de gjorde slut 2009 och han blev tillsammans med sin fru Rosetta Millington igen och de har fyra barn.

