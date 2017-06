Magnus Sundholm: I Hollywood har terroristerna vunnit

Ologisk rädsla styr oss





HOLLYWOOD. Det heter att vi inte ska ändra våra vanor för att terroristerna inte ska vinna.

De har redan vunnit.

Vem har inte ändrat sina vanor efter de blodiga dåden?

Till och med här, i den skyddade och välbärgade värld som Hollywood erbjuder sina överbetalda stjärnor, har dådet vid Ariana Grande -konserten skakat om.

Tillsammans med två skådisar, en man och en kvinna, samt en manlig tv-chef från TNT och hans hustru, sitter jag inklämd i en discolimousine (!) med blinkande blå ljus i taket.

”Vill inte gå på konsert”

Det är midnatt och genom hårnålskurvor är vi på väg ner från en drömvilla i Hollywood Hills där premiärfesten på på tv-serien Claws arrangerats.

– Jag vill inte gå på konserter längre, säger den manlige skådisen efter att tv-chefens hustru berättat om bombhotet som kvällen innan fått Greateful Dead-konserten på Hollywood Bowl att utrymmas.

– Speciellt inte i England, fyller tv-chefen i.

Det är inte länge sen en sån här konversation aldrig hade inträffat.

Nu är den en realitet.

Hollywood tar sannerligen inga risker.

Just den här kvällen har vakter kollat våra gästpass i form av handledsband åtta gånger.

Flyttad premiär

Under veckan som gick flyttades lanseringen av ”Wonder woman” från London till New York. Bara dagar tidigare meddelades det att galapremiären i London på ”The mummy” med Tom Cruise i huvudrollen skulle ställas in.

Först hette det att det gjordes av hänsyn till offren som sprängdes i bitar på Ariana Grande-konserten. Men det dröjde inte länge förrän det läckte att de inställda festligheterna berodde på att de inblandade huvudpersonerna var så skakade av dådet att de inte längre ville besöka Europa.

Själv hamnar jag någonstans mitt emellan. Fler än en gång den senaste tiden har jag i folksamlingar kommit på mig själv att inte vilja gå bakom personer med ryggsäckar.

”Tvekar inför Comic-Con”

Samtidigt tvekar jag inför sommaren stora film- och serietidningsmässa, Comic-Con, i San Diego.

Den lockar upp till en halv miljon besökare på en starkt begränsad yta. Många av dem är utklädda till oigenkännlighet.

Jag vet att reaktionerna är överdrivna, att sannolikheten att dödas i ett terrordåd är lägre än att köra bil i typ en meter.

Men när blev oro logisk?

LÄS OCKSÅ Magnus Sundholm: Inga tjejer känner för Angelina Jolie

LÄS OCKSÅ Magnus Sundholm: En mördande rivalitet