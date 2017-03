ABBA-Björns nya miljonsatsning: Vill ge tillbaka

Björn Ulvaeus: ”Jag är glad att kunna göra det här”







Björn Ulvaeus vill ge tillbaka till sin hemstad.

Nu satsar han hundratals miljoner i Västervik.

– Jag vill ge något tillbaka till staden som gav mig en sådan harmonisk och idyllisk uppväxt, säger ABBA-profilen.

I slutet av januari köpte Björn Ulvaeus bolag gästhamnen i Västervik , något som Aftonbladet då skrev om . På onsdagen var Björn Ulvaeus på plats i sin gamla hemstad för att presentera det nya projektet som ska göra Västervik ”till ostkustens bästa gästhamn”.

Till Nöjesbladet förklarar Björn Ulvaeus att det i grunden handlar om att han vill ge tillbaka något till staden där han växte upp.

– Jag har aldrig tappat förbindelsen med den gamla hemstaden, säger han.

Satsar 200 miljoner kronor

Björn Ulvaeus fick upp ögonen för gästhamnen, som dragits med ekonomiska problem, redan för sju år sedan i samband med att han gav sig in i fastighetsbranschen.

Enligt ABBA-profilen ska det på platsen i framtiden, förutom restaurang, finnas plats för möjligheter för bland annat konferens, dans och bostadsrätter.

Totalt rör det sig, enligt Björn Ulvaeus, om en satsning på 200 miljoner kronor.

– Det känns som att en stor majoritet västervikare tycker det här är bra. Jag är glad att kunna göra det här.

Björn Ulvaeus är delägare i fastighetsutvecklingsbolaget Alm equity AB, som förutom Västerviks gästhamn även har flera projekt i Stockholm med omnejd.

Mamma mia-fest i London 2018

Fastighetsaffärer i all ära, Björn Ulvaeus har inte lämnat musiken. Just nu försöker han etablera ”Mamma mia, the Party” i London.

– Jag åker dit imorgon (läs; torsdag), och då kommer det avgöras om vi får det stället vi tänkt oss. Men jag har goda förhoppningar på att vi ska kunna öppna i slutet av 2018, början av 2019.

Ena dagen Västervik, andra dagen London. Där snackar vi kontraster.

– Det känns helt naturligt, skrattar Björn Ulvaeus.

– Ibland är det bra med det ena, ibland med det andra. Jag är glad att båda finns.