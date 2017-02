Lindorff kan inte sluta dansa – nu blir det ny säsong





Efter Let’s Dance får hennes nya dansprogram ”Dance with me” en andra säsong.

Nu kan Linda Lindorff inte sluta träna.

– Jag känner av det om jag skulle tvingas missa en dag. Det grämer mig lite, säger hon.

Linda Lindorffs dansskola ”Dance with me” får en andra säsong – som spelas in i Spanien. Omkring 100 000 personer ser varje vecka på avsnitten. Nu har hon fått en förfrågan från TV4 om att fortsätta dansprogrammet som publiceras på sociala plattformar.

– Det är alltid dumt att säga att man kör innan man har avtalat färdigt, men det är klart att vi gör en säsong till. Det blir absolut så. Vi tycker att det är så pass roligt. Helt plötsligt jobbar jag som dansare, säger Linda Lindorff, 45 till Nöjesbladet.

När ”Bonde söker fru”-programledaren deltog i ”Let’s dance” 2016 hade hon inte tränat på åtta år.

– Det blev ju som ett boot camp för mig. Det var helt sanslöst. Jag tappade sju kilo på tre veckor och min kropp fick en chock. ”Let’s dance” gjorde att jag kom i form faktiskt, sen fortsatte jag att springa varje dag. De dagar jag inte springer dansar jag, och tvärt om, säger hon.

Efter ”Let’s dance” fick hon mersmak. ”Dance with me” kommer spela in sin andra säsong i september, och danspartnern blir även fortsättningsvis Kristjan Lootus , 37. För variationens skull spelas hälften av avsnitten in i södra Spanien, och resten på plats i Sverige. Den nya säsongen kommer ut under hösten.

– Jag kom på häromdagen att det är få förunnat att få betalt för det man tycker är som allra roligast. Betalningen är ju en bonus så att säga. De senaste veckorna har vi tränat dans 6–8 timmar i veckan, säger hon.

Du känner aldrig att ditt dansande går överstyr?

– Jag är i toppform kroppsligt. Men jag vet också att jag just nu har ett behov av att röra på mig varje dag och att det nästan är så att jag känner av det om jag skulle tvingas missa det en dag. Det grämer mig lite. Men jag är ändå medveten om det. Det är inte på någon skadlig eller konstig nivå, säger Linda Lindorff.

Skulle du inse om det blev för mycket träning?

– Jag vet att jag har blivit väldigt smal och allt det där, men det är ju en konsekvens av att man rör på sig mycket. Jag mår fysiskt väldigt bra och är jättestark, säger hon.