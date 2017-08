Europe kommer till Sverige för tre spelningar

Då släpps biljetterna – spelar i Sverige till vintern

Foto: Zsolt Szigetvary / AP TT NYHETSBYR N

Album-aktuella Europe åker på turné och gör tre spelningar i Sverige.

I vinter uppträder de i Umeå, Stockholm och Göteborg.

Det legendariska bandet Europe har precis spelat in sitt elfte album. Plattan som får namnet ”Walk on earth”, spelades in i Abbey Road Studios i London, och släpps den 20 oktober. Den följs därefter av ”Tour the earth”-turnén. Bandet som slog igenom på 80-talet har tre inplanerade spelningar på hemmaplan i Sverige och uppträder i Umeå den 5/12, Stockholm den 6/12 och i Göteborg den 7/12.

Biljetterna släpps den 25 augusti kl 09.00.