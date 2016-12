Pernilla August ändrar i nyårsdikten

Har godkänts av SVT





Flera ord har bytts ut i Tennysons klassiska dikt inför tolvslaget.

Pernilla August, som fått äran att framföra dikten i år har själv föreslagit ändringarna.

– Det är ju viktigt att de som lyssnar på det förstår texten, säger Björn Wahren, exekutiv producent på SVT till Nöjesbladet.

Pernilla August har fått det åtråvärda uppdraget att i år läsa Lord Alfred Tennysons dikt ”Nyårsklockan” på Skansen strax innan klockan slår tolv på Nyårsafton och 2016 övergår till 2017.

Enligt Björn Wahren , exekutiv producent på SVT har Pernilla August laddat upp med vila.

– Hon har tagit det lugnt och pluggat texten, säger han till Nöjesbladet.

I dikten som Pernilla kommer att läsa har det gjorts vissa ändringar från originaltexten.

– Nästan alla som har läst dikten i modern tid har ju petat lite i texten. Man har bytt ut ord som är så gamla så att ingen förstår vad de betyder. De har översatts till mer modern svenska. Det är två ord totalt, vilket är mycket lite, säger han och fortsätter:

– Det är ju viktigt att de som lyssnar på det förstår texten. Annars blir det bara högtravande.

Är det Pernilla själv som fått göra ändringarna?

– Hon har föreslagit ändringarna och jag har godkänt dem.

”Vårt ansvar att hålla tiden”

När Loa Falkman läste dikten hann han inte klart innan klockan slog 12. För att Pernilla August ska vara färdig i tid har man lagt in avsnitt under kvällen som går att kortas om så behövs.

– Vi har lovat Pernilla att vi ska hålla tiden i programmet så att hon inte går på för sent. Vi har saker i körschemat som vi kallar för gummisnoddar. De kan bli kortare eller längre beroende på hur vi ligger till. Det är vårt ansvar att tajma det, säger han.

Tanken är att en nedräkning ska hinnas med direkt efter att August läst färdigt dikten.

– När hon är klar står hon kvar på scenen och så kommer Micke Leijnegard in och de räknar ner från scenen, säger han.