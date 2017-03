Princes ex-fru talar ut om parets tragedi

”Lyckan övergick i skräck”





HOLLYWOOD

Nu träder Princes ex-fru fram.

För första gången berättar Mayte Garcia om det barn som paret förlorade.

– Jag tror aldrig att han kom över förlusten, säger hon.

I kommande biografin ”The most beautiful: my life with Prince ”, skriver hon att rockstjärnan var överlycklig när hon den 16 oktober 1996 nedkom med en son.

De hade försökt bli föräldrar i flera år.

Men lyckan övergick snabbt i förskräckelse när paret upptäckte att pojken fötts med en missbildning, den genetiska sjukdomen Pfeiffers syndrom.

”Jag vet inte hur jag ska beskriva blicken i min makes ansikte. Ren glädje”, skriver Garcia om sekunderna efter förlossningen.

”Sen, när de höll upp bebisen i det hårda ljuset, övergick upprymdheten i ren skräck.”

Amiir avled bara sex dagar senare.

Kramade urnan

Hon skriver i utdraget i veckotidningen People att hon efteråt låg i sängen i dagar och kramade urnan med sonens aska.

Prince kom in till mig och sa, ”Jag kan inte stanna här. Jag måste dra”.

Boken släpps i april – ett år efter Princes överdos i hemmet Paisley Park i Minnesota.

Han blev 57 år.

– Det finns ingen som han, säger hon i en intervju i tidningen.

Hon var bara 22 och jobbade som Princes bakgrundsdansare när hon på alla hjärtans dag 1996 gifte sig med den 37-årige stjärnan.

Åtta månader senare kom bebisen till världen.

Vägrade tester

Kanske hade tragedin kunnat lindras.

När Mayte under graviditeten drabbades av blödningar ville läkarna genomföra ett gentest. Men Prince vägrade.

I stället förlitade han sig enligt författarinnan på sin gudstro.

Efter förlossningen blev situationen snabbt akut. Inget verkade kunna underlätta barnets andning.

”De sydde igen hans ögon. Tuber. Dropp. Varje dag gick något snett”, skriver Garcia.

Efter sex dagar ville läkarna operera för att kunna sätta in ett andningsrör i luftstrupen.

Mayte skriver att hon blev hysterisk och att Prince försökte trösta henne.

Tog farväl

Tillsammans nådde de samma ”fruktansvärda punkt”.

”Vi var tvungna att ta farväl.”

Efteråt gav de Oprah Winfrey en intervju. På frågan om bebisens hälsoproblem svarade Prince.

– Allt var bra. Bry dig inte om vad andra säger.

Garcia sa ingenting.

”Jag satt på soffan, log ett sött ballerine-leende. Jag hade instruerats av min make. Jag fick inte säga något om Amiir.”

Deras relation hämtade sig aldrig och 1999 fick de äktenskapet ogiltigförklarat.

”Hos sonen nu”

De förlorade snart kontakten men återsåg varandra under en av Princes Las Vegas-shower 2006.

”Han kom ner från scenen. När han kom till min plats tog han min hand, drog in mig i sin famn och kramade mig”, skriver hon.

Till veckotidningen säger hon:

– Jag älskade honom då, jag älskar honom nu och för evigt. Han är hos vår son nu.

