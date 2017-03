Spelade Ed Sheeran – åkte i fängelse

Ed Sheeran. Foto: Matt Sayles / AP TT NYHETSBYRÅN

Kan det här vara årets grannfejd?

En kvinna har dömts till fängelse i England av en udda anledning.

Hon spelade Ed Sheerans låt ”Shape of you” i en ilsken kampanj mot sin granne alldeles för många gånger.

En kvinna, som hävdar att hon inte ens gillar Ed Sheeran , har dömts till fängelse efter att vid upprepade tillfällen spelat hans låt ”Shape of you” på alldeles för hög volym, rapporterar Mirror. Låten, som spelades till sent in på natten, ska ha varit en del i en ljudlig kampanj mot den närmsta grannen, avgjorde länsrätten i Walsall, England.

Det var tidigt förra året som störningarna började. Det gick så långt att den trakasserade kvinnan blev tvungen att hyra ut sin bostad under en period för att fly från den Ed Sheeran-tokiga grannen.

Det var till slut hyresvärden som tog henne till domstol i ett försök att lugna situationen. Fembarnsmamman fick ett förbud mot att orsaka ytterligare oljud, men efter att ha brutit mot förbudet under minst tio tillfällen dömdes hon till sex veckors fängelse över jul. Hon ska ha utsatt sin granne för "kontinuerlig uppspelning av hög musik, skrik, hög samtalston och svärande".

Döms till fängelse en andra gång

Den höga ljudvolymen fortsatte så fort kvinnan släpptes från fängelset, och hon kallades återigen till rätten där hon till sitt försvar sa ”att hon inte ens gillar Ed Sheeran”.

På grund av sitt spelande av ”Shape of you” och en rad andra trakasserier dömdes kvinnan till ytterligare åtta veckor i fängelse. Domaren motiverade det med att "alla har rätt att leva i en viss grad av lugn och ro med det vanliga i att ge och ta i samhället, men du beter dig inte som en civiliserad person och du måste lära dig det”.

LÄS OCKSÅ Ed Sheeran slår The Weeknds rekord