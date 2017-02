Angelina Jolie stöttas av barnen efter svåra tiden

Sonen: ”Det är en stor ära att stå vid min mammas och familjs sida”





Angelina Jolies senaste film är såväl ett familjeprojekt som hjärteprojekt.

Premiärvisningen ägde rum i Kambodja med landets kung som publik - och även Hollywoodstjärnans barn fanns på plats som stöd.

– Det är en stor ära att stå vid min mammas och familjs sida, sade sonen Maddox, skriver People .

Angelina Jolie , 41, närvarade under premiärvisningen av filmen ”First they killed my father” i tempelstaden Angkor Wat, Kambodja . Skådespelaren, som har regisserat filmen, hade sällskap av sina barn – Maddox , 15, Pax , 13, Zahara , 11, Shiloh , 10, samt tvillingarna Knox and Vivienne , 8.

Sönerna Maddox, som är född i Kambodja, och Pax har båda varit involverade i filminspelningen.

Angelina Jolie talade passionerat om Kambodja under premiären, som bevittnades av bland andra Kambodjas kung Norodom Sihamoni.

– Mest av allt är den här filmen mitt satt att tacka Kambodja. Utan Kambodja hade jag kanske aldrig blivit mamma. En del av mitt hjärta finns och kommer alltid att finnas i det här landet. Och en del av landet finns alltid med mig; Maddox.

Stöttades av barnen

Även Maddox tog plats i talarbåset.

– Tack till alla er som närvarar i kväll. Äntligen gjorde vi det. Det är en stor ära att visa den här filmen för er alla och att stå vid min mammas och familjs sida.

Lilla Shiloh ville också visa sitt stöd för mammans engagemang för landet.

– Mitt namn är Shiloh och jag älskar Kambodja, sade hon.

Släpps på Netflix

”First they killed my father” spelades in i närheten av den plats som Angelina Jolies genombrottsfilm ”Tomb Raider” (2001) utspelade sig på. Hon berättade för premiärpubliken att Kambodja känns som ett andra hem. Hollywoodstjärnan har till och med kambodjanskt medborgarskap.

Filmen är baserad på en bok med samma namn och skildrar författaren Loung Ung s flykt från Röda khmererna under 1970-talet. Språket som talas i filmen är khmer.

”First they killed my father” kommer att släppas för den internationella publiken på Netflix senare i år.