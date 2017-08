Queergänget har börjat slå tillbaka – med sjudande våld

Foto: FLOR & OPPENHEIMER Check it out. ”Check it” skildrar en utsatthet som känns i magen, men också ett starkt hopp.

De har tröttnat på att misshandlas, hånas, våldtas.

Vad händer när utsatta hbtq-kids börjar slå tillbaka?

Ett stenkast från Vita huset hänger gatugänget ”Check it”. Innovativt stilsäkra, charmiga och sjudande aggressiva – ibland i högklackat och smink. Det som började i trotsigt självförsvar i skolan har övergått i något mörkare och våldsammare. Attacker med ishackor, knivar, nävar och medlemmar som dömts för rån och misshandel.

Dokumentärfilmarna Dana Flor och Toby Oppenheimer har följt queergänget i fyra år. Tack vare att en av filmens producenter heter Steve Buscemi , som under förra året samarbetade med Louis CK i ljuvligt udda ”Horace and Pete”, fick komikern se ”Check it” och blev så berörd att han beslutade sig för att släppa den på sin hemsida , för hela världen att se.

Och jag hoppas att världen gör det. Här skildras en utsatthet och fattigdom som känns i magen, med tonårstransor som säljer sina kroppar mitt i den buffliga maktens centrum. Medan Donald Trump lyfter fram landets ”starka familjer” som ideal har kidsen här skapat sin egen, utan de biologiska föräldrar som ofta försvunnit in i missbruk och kriminalitet.

Våldet och misären ekar, men det finns också hopp. Lokala aktivister som utan stora resurser försöker hjälpa genom att arrangera modeshower och sport­aktiviteter. Två av dem är färgstarke ex-fången Ron ”Mo ” Moten och boxningstränaren ”Duke ” som charmas av den smidige, talangfulle Skittles och försöker få honom att börja tävla. Men inte heller ”Duke” räddas upp av samhällets tunna skyddsnät och när livet kollapsar tvingas han flytta in i sin bil.

Tunga erfarenheter av att försöka passa in och dölja att man är gay vänds till kreativitet och kraft

På många sätt känns ”Check it” som en nutida, våldsam uppföljare till den ikoniska dokumentären ”Paris is burning” från 1990 (Netflix) som skildrar ballroom-scenen i New York där främst afroamerikaner och latinos tävlar i drag. Även här skapas familjeliknande gäng (så kallade ”hus”) som leds av en stark ”mamma”, men i stället för att slåss gör de upp om vem som är mest ”real” – den som är bäst på att klä och röra sig som exempelvis militär, skolflicka eller Alexis i fluffiga såpan ”Dynastin”.

I en trygg arena återtar de kontrollen, genom att lajva heterosexuella stereo­typer och klä sig i maktens kostymer. Tunga erfarenheter av att försöka passa in och dölja att man är gay vänds till kreativitet och kraft. ”Balerna” är tuffa tävlingar, men också fest, humor och frihet – det var exempelvis här dansstilen vogue föddes.

För ”Check it” har revolten blivit mer våldsam. Vi får se aggressionen när den släpps lös, och det är otäckt. Samtidigt är det svårt att inte charmas av de fabulösa personer vi får följa i dokumentären – som Tray med skrivardrömmar, sorgsne Day Day eller Alton som stolt paraderar runt kvarteret i sin bikini.

”Ofta har du oddsen emot dig, bara genom att vara svart. Men att vara gay och svart, det är en helt egen värld”, säger ”Mo”.

Utan att försvara våldet går det att förstå att man till slut tröttnar på att vara offer. Sedan dokumentären spelades in har ”Check it” börjat designa egna kläder som de säljer i butik.

Ibland är hoppet färgstarkt, kaxigt – och legendariskt vackert.

