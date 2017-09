Tuva Novotny om att spela Björn Borgs fästmö: ”Hon var inget kuttersmycke”









Succéfilmen ”Borg” handlar inte bara om tennislegendarerna Björn Borg och John McEnroe.

Björn Borgs fästmö och tränare – spelade av Tuva Novotny och Stellan Skarsgård – spelar också en viktig roll i historien.

– Tjejen brukar vara kuttersmycket, här var hon en del av tennisplanen på något sätt, det tyckte jag var jättefint, säger Tuva Novotny om att spela Mariana Simionescu.

Mariana Simionescu , nu 60 år, var Björn Borgs fästmö under de år han var som allra bäst. De gifte sig 1980, strax efter den match som skildras i filmen, och skilde sig fyra år senare.

Lennart Bergelin (1925-2008) upptäckte Borg som tonåring och var sedan hans tränare under hela storhetstiden.

Jag träffar Tuva Novotny och Stellan Skarsgård och frågar dem om deras minnen från den här tiden när filmen utspelas.

– Jag var ju just född då. Jag har tagit några tankerundor på det här. På vad Borg gjorde för sport-Sverige när jag växte upp under 1980- och 1990-talen. För generationer av barn gav han dem ett annat förhållande till tennis, som kanske innan hade betraktats som en rikemanssport, säger Tuva.

– Jag är inte ett dugg sportintresserad. Men på den tiden hade vi två tv-kanaler och inget internet, that was it. Alla pratade om samma sak. När Borg spelade, när Ingemar Stenmark åkte skidor, då stannade hela landet, minns Stellan.



Såg du matchen?

– Jajamensan. Rent dramatiskt blev den ju uppbyggd på ett sätt som få dramaserier eller filmer kan klara av.



Vad visste du om Lennart Bergelin?

– Ja, då tänkte man på det tunna håret som fladdrade i vinden och det breda leendet. Men inför filmen… den handlar ju inte om Bergelin, jag var mer intresserad av den här trion som befinner sig on the road hela tiden. Det måste känna varandra utan och innan, där finns det inga hemligheter kvar. Jag har läst en del litteratur, sett dokumentären om Borg, det ger lite dofter och känslor. Och så såg jag till att få en överkamning som var tydlig nog.



Du Tuva träffade Mariana, eller hur?

– Vi hade kontakt på förhand också. Hon bor i Monaco, när vi var där och filmade, då träffades vi. Hon var väldigt hjälpsam, det underlättade att få en känsla för hennes kärna. Hon tyckte vi hade landat rätt i manus, för mig handlade det om att visa respekt att jag bryr mig om vad hon tycker och tänker.

I några scener skildras även hur Bergelin upptäcker, och bråkar med, den unge Björn Borg, som tonåring. Då spelas han av Leo Borg , 14 år och Björn Borgs yngsta son.

– Undrar vad fan som gör honom så bra? Bästa scenen är när vi sitter och fikar ihop. Han gör nästan ingenting, men man känner att det glöder bakom ögonen på honom., säger Stellan, som försvarar den scen som Björn Borg inte tycker om, när Bergelin knuffar omkull tonårs-Borg.

– Så var det inte, säger han. Så finns det andra som säger att precis så var det. Det viktiga är inte om det hände eller inte. Det är en bra scen för att det skildrar en snorunge som beter sig dåligt, Bergelin säger åt honom att kontrollera sina känslor, men till sist blir han så irriterad att han inte kan kontrollera sina egna känslor.

