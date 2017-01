Källa: ”OITNB”-stjärnan Laura Prepon är gravid

Väntar barn med fästmannen Ben Foster

”Orange is the new black”-stjärnan Laura Prepon uppges vara gravid med sitt första barn. 36-åringen syntes under en filmfestival i helgen, och det var då uppgifterna började spridas.

– Hon undvek alkohol, säger en källa till Us Weekly.













Laura Prepon , 36, väntar sitt första barn tillsammans med fästmannen Ben Foster , uppger Us Weekly.

Prepon och Foster visade upp sig på The Sundance Film Festival i Park City, Utah i USA under helgen. Ett ögonvittne som befann sig på filmfestivalen hävdar att Prepon undvek alkohol och enbart drack vatten under evenemanget som pågick under söndagen och gårdagen, rapporterar Us Weekly.

En källa bekräftar graviditeten till People och uppger att paret höll sig tätt intill varandra hela kvällen istället för att mingla.

I oktober förlovade sig den före detta ”That 70's Show”-skådespelerskan med fästmannen Ben Foster, 36. Prepon och Foster gick ut med att de hade ett förhållande i juli 2016, efter att ha känt varandra i 18 år. Nu väntar hon alltså parets första barn.

Graviditeten har ännu inte bekräftats av paret. Laura Prepon spelar för närvarande Alex Vause i Netflixserien ”Orange Is The New Black”. Seriens femte säsong har premiär under 2017.