Melinda Kinnaman med barn - manuset fick skrivas om

Graviditeten skrevs in i manuset i nya säsongen av ”Modus”













Manusförfattarna fick skriva om handlingen i ”Modus”.

Anledningen: Melinda Kinnaman är med barn.

– Melinda ändrade planen genom att bli gravid på riktigt så då fick vi anpassa innehållet, säger ”Modus”-producenten Sandra Harms till TV4.

Inspelningen av den andra säsongen av ”Modus” har dragit igång i dagarna. Men manusförfattarna tvingades ändra i den planerade handlingen när Melinda Kinnaman , 45, blev gravid.

Kinnaman spelar kriminalpsykologen Inger Johanne som tillsammans med Henrik Norléns, 46, kriminalkommissarie Ingvar jagar seriemördare.

Spelar in under våren

– Planen var från början att Inger Johanne och Ingvar flyttat ihop sedan säsong ett och under andra säsongen skulle de få reda på att de väntade barn. Men sen ändrade Melinda den planen genom att bli gravid på riktigt så då fick vi anpassa innehållet, vilket visade sig vara innehållsmässigt ännu mer spännande, säger Sandra Harms, producent för ”Modus” på Miso Film till TV4 .

Inspelningarna av ”Modus” kommer att pågå under våren. Seriens andra säsong väntas ha premiär på C more under hösten.