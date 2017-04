Första ”Furious”-filmen utan Paul Walker – Vin Diesel sörjer











Vin Diesel sörjer fortfarande Paul Walker.

Under arbetet med den åttonde ”Fast and the furious”-filmen var saknaden extra påtaglig.

– Det gick inte en dag, inte en scen, inte ens sekund där jag inte hade Paul med mig när jag gjorde den här filmen, säger han.

Vin Diesel, 49, tänker fortfarande ofta på sin nära vän och kollega Paul Walker , som dog i en tragisk bilolycka 2013. Saknaden var extra stor under arbetet med den åttonde filmen i ”Furious”-serien, ”The fate of the furious”. Det är den första filmen i serien som Paul Walker inte medverkar i.

”Förlorade din andra halva”

Vin Diesel öppnade också upp sig om ett starkt ögonblick dagen efter den hemska olyckan. Vin Diesel flög från Atlanta för att träffa Paul Walkers mamma och beklaga sorgen, och hon beklagade då sorgen tillbaka, berättar han.

– Jag sa ”Varför? Varför säger du att du är ledsen? Och hon sa ”för att du förlorade din andra halva”. I det ögonblicket var det som om jag precis hade insett att hon berättade något för mig som jag inte ens var medveten om. Jag var inte medveten om hur enorm förlusten var, sa han till SiriusXM’sMariaMenounos.

I helgen befann sig Paul Walkers dotter Meadow på New York-premiären av den nya ”Furious”-filmen.