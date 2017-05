Lotta Engberg gör comeback i Bingolotto

Hoppar in som vikarie för Oldsberg





Lotta Engberg kommer tillbaka till Bingolotto.

I maj hoppar hon in som vikarie för Ingvar Oldsberg.

– Det ska bli jätteroligt. Jag längtar, säger hon till Nöjesbladet.

Programledaren Lotta Engberg kommer tillbaka som programledare för tv-programmet ”Bingolotto ”. Under tre veckor i maj kommer hon att vikariera för Ingvar Oldsberg som normalt sett håller i spakarna.

– Det ska bli jätteroligt. Jag längtar och håller på att skriva ner manus, säger hon till Nöjesbladet.

Första veckan tar hon även med sig komikern Per Andersson .

– Dels ska Per sjunga från ”The book of mormon”, musikalen som han spelar i. Vi ska även sjunga lite tillsammans. Det brukar bli fart och fläkt när Per är med.

I programmet kommer även dansbandet Martinez uppträda.

”Kommer bli flärdfullt”

Lotta Engberg hat tidigare programlett både Bingolotto och Bingolotto plus. Det gör att Ingvar Oldsberg känner sig trygg med sin vikarie.

– Jag tror att det blir alldeles utomordentligt med Lottas medverkan. framför allt med tanke på att hon varit med tidigare. Det är ju ingen ’rookie’ som kommer. Det kommer bli flärdfullt och innehållsrikt. Så hoppas vi att hon får dela ut ett antal miljoner också, säger han till Nöjesbladet.