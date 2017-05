Efter Blondinbellas skilsmässa: Så fördelas pengarna

Isabella ”Blondinbella” Löwengrip, 26, behöver inte dela med sig av sin förmögenhet till maken Odd Spångberg, 29.

Ett äktenskapsförord visar att båda parter tar med sig all egen egendom ut ur äktenskapet efter skilsmässan.







Efter månader av spekulationer bekräftade Isabella Löwengrip i går att hon och maken Odd Spångberg skiljer sig .

”Efter en tids funderingar har vi kommit fram till att vi ska skiljas. Vi ber om förståelse och respekt för att vi går igenom en svår period och inte vill kommentera saken utöver detta”, skrev hon på bloggen.

Paret gifte sig 2013 och upprättade 2015 ett äktenskapsförord för hur pengar och egendom skulle fördelas vid en eventuell skilsmässa. Dokumentet visar att Isabella Löwengrip inte behöver dela med sig av pengar eller företag till Odd Spångberg .

Ska dela upp tillgångar

Paret har kommit överens om att samtliga egna tillgångar ska ses som enskild egendom .

”All den egendom som vardera make tagit med sig in i äktenskapet och all den egendom som vardera make förvärvar under äktenskapet, vad som träder i dess ställe samt värdestegring och avkastning därav skall utgöra vardera makes enskilda egendom varvid den andra inte skall äga giftorätt.

All den egendom som vardera make under vårt äktenskap erhåller genom arv, gåva eller testamente, vad som träder i dess ställe, värdestegring samt avkastning därav skall utgöra vardera makes enkskilda egendom varvid den andra icke skall äga giftorätt” , står att läsa i äktenskapsförordet.

Äger flera bolag

Isabella Löwengrip är entreprenör och aktiv i flera bolag. Hon driver skönhetsmärket Löwengrip Care & Color, investeringsbolaget Löwengrip Invest, mediebolaget Löwengrip Social relations och holdingbolaget Economista. Sammanlagt har bolagen ett kapital på över fem miljoner kronor.

2015 hade Isabella en inkomst på 983 000 kronor och ett och överskott av kapital på 562 000 kronor. Hennes blogg är en av Sveriges största och hon har över 380 000 följare på Instagram.

Paret äger en villa på Lidingö utanför Stockholm gemensamt. Taxeringsvärdet för huset uppskattades i januari i år till 5,2 miljoner kronor.

