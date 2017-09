Mia Skäringer slår tillbaka: ”Det är inte jämställdhet”

Parodivideon från helgen debatteras flitigt

Bråket mellan Isabella ”Blondinbella” Löwengrip och Mia Skäringer går fram och tillbaka.

Skäringer skriver nu på Instagram att hon aldrig kommer hålla kvinnor om ryggen bara för att de är kvinnor.

”Isabella är en av Gulletussans största influencer. Hon var tydligen en oönskad sådan”, skriver hon.



1 av 2 | Foto: Carolina Byrmo Mia Skäringer gjorde parodi på bloggerskan i en video på Instagram.

Bråket mellan skådespelaren och bloggerskan blossade upp i helgen. Det började med att Mia Skäringer , 40, gjorde en parodi-video på Isabella ”Blondinbella” Löwengrip , 26, på Instagram .

Senare svarade ”Blondinbella” med ett blogginlägg där hon menade att ”systerskapet måste få gå före i det offentliga”.

Det håller inte Mia Skäringer med om.

”Ett varumärke”

I ett nytt Instagram-inlägg skriver Skäringer att hon aldrig kommer att hålla kvinnor om ryggen bara för att de är kvinnor.

”Det är inte jämställdhet för mig. Och jag ser inte Isabella som privat på sin insta utan som ett varumärke. Som riktar sig just till alla oss kvinnor. Lyckligt. Härligt. Snyggt.”

Skäringer menar vidare att om ”Blondinbella” sörjer sitt varannan vecka-liv så skulle hon inte blanda ihop det med försäljning av barnvagnar.

”Vidare funderar jag också mycket på hur det påverkar andra unga kvinnor- mammor. Denna Influensa.”

”What to do about it?”

I slutet av inlägget ger hon ytterligare en känga:

”Pissa i glömskan av att andra gör pengar på att jag tror att jag inte duger. Isabella är en av Gulletussans största influencer. Hon var tydligen en o-önskad sådan. What to do about it?”

”Blondinbella” har också skrivit mer

Även Isabella Löwengrip har engagerat sig i tjafset under dagen. I ett blogginlägg, döpt ”Bryta normer”, tar upp frågan om varför hon blandat in systerskap och kampen mot ideal efter Skäringers videoklipp.

I det långa inlägget skriver hon om hur hon som 26-årig kvinna valt att lämna sin relation för karriären och att hon alltid tagit kamp om frågor som står henne nära hjärtat.

”Jag pratar gång på gång om hur viktigt det är att prioritera rätt saker i livet, att klaga på sig själv är inte värt det. Och jag har jobbat stenhårt med att bli min egna bästa vän, det vill jag inspirera andra med.”, skriver hon bland annat i inlägget.

Isabella Löwengrip väljer att inte nämna Skäringer i inlägget alls.

LÄS OCKSÅ ”Blondinbellas” svar på Skäringers diss: ”Blir besviken”

LÄS OCKSÅ ”Blondinbellas” svar på Skäringers diss: ”Blir besviken”

LÄS OCKSÅ Isabella Löwengrip: ”Skilsmässan var mitt initiativ”