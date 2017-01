Irene: ”Jag är inte sugen på öl när jag sjunger”

Bekämpar alkolismen med sång i SVT:s ”Gatans kör”













Irene har slagits mot alkoholen i många år.

I och med ”Gatans kör” i SVT har hon kunnat släppa alkoholen, i kärlek till sången.

– Jag känner ”men gud, jag behöver min hjärna”, säger hon i programmet.

För Irene , 59, blev ”Gatans kör” i SVT ny erfarenhet, och en vändning efter många års alkoholberoende.

– Jag har och har haft perioder när jag dricker mer än jag borde. Jag vill ju egentligen må bra. Jag vill ju så gärna lära mig texterna, jag känner ”men gud, jag behöver min hjärna”. Den får jag inte sabotera. Jag har inte varit minsta sugen på en öl när jag sjunger, säger hon.

Men livsändringarna har fört med sig svåra sömnproblem.

– Jag drar ner successivt och det är därför jag inte sover. Jag låg och tänkte mycket i natt, det känns som att jag ska ta revansch mot det här huvudet och tankarna som bråkar med mig. Det här är en process jag går igenom som egentligen är något bra, säger hon.

Levt med Kjell i 22 år

I veckans avsnitt tar hon med sin livskamrat Kjell, 62, till repetitionerna. De har träffats fram och tillbaka under 22 år. De två decennierna har innehållit kärlek, men också prövningar. När Kjell gjorde en hjärtoperation blev komplikationerna så svåra att han knappt överlevde. Under tiden gick Irene in i ett mörker av ångest.

– Jag går in i mig själv och blir så himla egocentrisk i mina känslor att jag verkligen inte ser ån annan, bara min egen ångest. När man kommer ur det skapar det mycket skuldkänslor, säger hon.

Men det lyser om dem när de ses och Kjell beskriver henne som pigg, positiv och rolig.

Söderberg: ”Hon balanserar mig”

Rickard Söderberg föll pladask för henne när de sågs första gången.

– Hon är en person man klickar med direkt. När vi såg de första avsnitten satt jag och Irene bredvid varandra och såg hur vi hälsar artigt och lite stelt på varandra, det kändes så otroligt långt bort. Hon är en sån person som tittar en rakt i ögonen och frågar ”hur mår du” på ett sätt som visar att hon verkligen undrar, säger han.

Hon blev snabbt en av körens kärntrupp.

– Också de dagar när hon känner att det känns tungt så vill hon ”jag vill ta mig dit, till de som är mina vänner”. Jag har hög energi, hon är lugn och cool och balanserar mig på ett fint sätt.

”Folk stannar upp och pratar ”

Premiärprogrammet lockade 612 000 tittare. Efter det har Rickard Söderberg bombats med varma ord om programmet.

– Vi har fått så otroligt mycket fint, människor som säger att de får höra deras röster och se deras glädje och uppleva deras kreativitet. Detta är inte ett tv-program utan människor som hittar en ny plats i vardagen.

Programmet har redan börjat förändra samhället, känner han.

– Jag har fått så många av mina fördomar krossade på ett underbart sätt. Människor upplever samma sak, helt plötsligt har de stannat upp och pratat med de som säljer hemlösas tidningar. De små sakerna, att vi ser varandra som medmänniskor.

”Gatans kör” sänds kl 21:30 i SVT1.