”Sons of Anarchy”-stjärnan avslöjar femton år av missbruk





”Sons of anarchy”-stjärnan Katey Sagal avslöjar att hon missbrukade i femton år.

I sin nya bok beskyller hon Los Angeles för drogattityden.

– Självklart trodde jag att allas mammor tog mycket piller, skriver hon i boken.

”Grace Notes: My Recollections” är titeln på skådespelerskan Katey Sagals, 63, memoarer som släpps under dagen. I boken avslöjar ”Sons of anarchy”-stjärnan att hon under femton år var beroende av dietpiller, kokain och alkohol, rapporterar Pagesix.

”När jag var 12 bodde vi i samma kvarter som Judy Garland . Hennes dotter Lorna Luft och jag blev grannvänner. Lornas mamma hade en massa piller på sitt nattduksbord och sov till eftermiddagen precis som min mamma. Vi väntade. Och självklart trodde jag att allas mammor tog mycket piller.”, skriver hon i boken.

I boken anklagar hon uppväxten i Los Angeles för attityden mot droger som ledde till det femton år långa beroendet.

”Äkta känslor för Gene Simmons”

Sagal avslöjar även i boken att hon är en av alla tio biljoner kvinnor som Gene Simmons från ”Kiss” säger sig ha legat med, skriver Jezebel. Hon hävdar samtidigt att de hade ett ”av och på”-förhållande och att hon fick äkta känslor för honom.

”Jag fantiserade att jag skulle vara undantaget”, förklarade Sagal i boken.

Katey Sagal har under sin karriär nominerats till fyra Golden Globes för sin medverkan i ”Våra värsta år”, men vann slutligen en för rollen som Gemma Teller Morrow i ”Sons of Anarchy”.

LÄS OCKSÅ De tunga drogerna kan ha kostat George Michael livet

LÄS OCKSÅ Stjärnan missade spelning – ertappades med droger