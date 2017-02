Frank Ocean klar för Way out West

Frank Ocean gästar Slottskogen till sommaren





Way Out west har gjort klart med ännu en artist till festivalen, den här gången är det Frank Ocean som presenteras.

”En dröm som blir verklighet” skriver representanter för festivalen i ett pressmeddelande.

Festivalen i Göteborg släpper nu ännu ett stornamn till sin kommande festival, det är artisten Frank Ocean som kommer att inta scenen i slottsskogen till sommaren.

”Att Frank Ocean nu är klar för årets upplaga av Way out West är en dröm som har blvit verkligehet” skriver representanter för festivalen i ett pressmeddelande.

Frank ocean släppte under förra sommaren två nya album, ett visuellt via sin hemsida och senare även albumet Blonde där bland annat Beyoncé , Young Lean , Kendrick Lamar , Pharell Williams och James Blake medverkar.

Flera stornamn klara

Andra artister som sedan tidigare är klara till sommarens festligheter är bland andra Lana del Rey , The XX, Pixies och Major Lazer.

Way out West pågår mellan 10–12 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Biljetter går att köpa via festivalens hemsida.