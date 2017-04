Khloé känner sig övergiven efter Caitlyn Jenners könskorrigering

Kardashian: "Saker förändrades så snabbt"





OS-stjärnan Bruce Jenner genomgick en könskorrigering 2015 och bytte namn till Caitlyn.

Sedan dess har styvdottern Khloé Kardashian känt sig övergiven.

– Det var väldigt svårt för mig att saker förändrades så snabbt, säger hon i en tjuvtitt av senaste avsnittet av ”Keeping up with the Kardashians” på RadarOnline .

Sedan Bruce Jenner genomförde en könskorrigering och bytte namn till Caitlyn har hon och styvdottern Khloé Kardashian haft en ansträngd relation.

I ett smakprov av det senaste avsnittet av reality-serien ”Keeping up with the Kardashians”, och som har publicerats på RadarOnline , samtalar Caitlyn, 67, och Khloé, 32, om hur de har glidit ifrån varandra.

– Under det senaste året har vi glidit isär från varandra. Dag efter dag, månad efter månad är det ingen som ringer för att fråga hur det är. Ingen av er har ringt. Jag kan inte annat än att tänka ‘ok, är det för att jag gjort en könskorrigering? Gillar de mig inte längre?’ Jag vill veta vad jag gjort fel, vad jag inte gjorde fel, vad jag gjort rätt och gå vidare, säger Caitlyn med tårar i ögonen.

”Saker förändrades så snabbt”

Khloé svarar i lugn ton att Caitlyn inte har gjort något fel, men att hon själv förmodligen hade agerat annorlunda.

– I den här familjen händer allting så snabbt. Vi har aldrig tid att bearbeta saker, då vi alltid är på väg till nästa sak och för mig och där jag befann mig i mitt liv när du gjorde en könskorrigering kunde jag inte ta in en så stor förändring, säger hon och fortsätter:

– Det var väldigt svårt för mig att saker förändrades så snabbt och samtidigt kände jag att jag var tvungen att beskydda min mamma. Men till slut kände jag att detta är inte min fight, jag har min egen ”skit” att ta hand om.

Känner sig övergiven

Men Caitlyn kontrar.

– Under 23 år av mitt liv har jag varit med dig under med- och motgångar, sett dig växa upp, när du smitit ur huset och när jag hittat dig och allt sådant.

Khloé erkänner att hon känner sig övergiven och att hon sörjer Bruce.

– Att inte ha dig i mitt liv längre är ett hårt slag. Ok, min andra pappa, den här mannen som jag växt upp med, som uppfostrat mig, togs ifrån mig, men ingen lät mig sörja det.

Caitlyn Jenner föddes som Bruce den 28 oktober 1949 i New York. Jenner tog guld i tiokamp för herrar i Olympiska spelen i Montreal 1976. Hon var gift med Kris Jenner mellan 1991 och 2013 och styvfar till modellen och tv-profilen Kim Kardashian samt hennes syskon Khloé, Robert och Kourtney. Paret har också två gemensamma döttrar, Kendall och Kylie.

2015 genomgick Caitlyn Jenner en könskorrigering och är sedan dess en av världens mest kända transpersoner.

”Keeping up with the Kardashians” sänds i USA på söndagar.

