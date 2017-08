Benjamin Ingrosso om kärleken: ”Jag är tillbaka med mitt ex”









1 av 3 | Foto: Magnus Sandberg Benjamin Ingrosso och Linnea Widmark 2014.

På lördagen bekräftade Benjamin Ingrosso sin kärleksstatus i Nyhetsmorgon i TV4.

Han och ex-flickvännen har hittat tillbaka till varandra.

– Är man kär, så är man kär, säger han till programledaren Jesper Börjesson.

”One more time”, sjunger Benjamin Ingrosso , 19, i sin nya singel.

Låten är ett slags hyllning till hans flickvän.

Senast han sjöng om henne var med ”Good lovin’” i Melodifestivalen. Då skildrade texten deras uppbrott.

Men nu är de tillsammans igen.

– Låten skrevs för nästan två år sedan. Den är ju gammal, men så gjorde vi om produktionen lite i våras och fick den att låta ”supernice”. Jag är tillbaka med mitt ex, och det är väl lite det som låten egentligen handlar om – fast jag skrev den för två år sedan. Den beskrev framtiden, säger han i Nyhetsmorgon på TV4.

Kan relatera till låten

Benjamin Ingrosso avslöjade under Melodifestivalen tidigare i år att han och flickvännen Linnea Widmark hade gjort slut efter fyra år tillsammans. Under sommaren har han visat upp bilder på sig själv och Linnea på sociala medier.

”She gives me that good, good lovin’”, skriver han på Instagram till en bild där han och Linnea sitter tätt tillsammans på en uteservering.

Och i Nyhetsmorgon bekräftar han alltså: De har hittat tillbaka till varandra igen.

– Det är kul att sjunga den, säger han och syftar på nya låten ”One more time”.

– Det är kul när man kan relatera till sina grejer.

Han får frågan om han har stämt av innehållet i låttexten med flickvännen.

– Jag pratar ju inte om superdjupa hemligheter, samtidigt är det ett artistyrke och musik så det är ju inte en bok där jag skriver ner massa saker.

Mer omtänksamma nu

Programledaren Jesper Börjesson påpekar att Benjamin Ingrosso tidigare sagt att paret har gått från att vara unga och ego till mer omtänksamma mot varandra.

– Ja, precis. Vi är fortfarande unga. Jag är bara 19, men är man kär så är man kär.

Benjamin Ingrosso premiärspelade ”One more time” på Rockbjörnengalan tidigare i augusti. Sommaren har varit fullspäckad med spelningar på festivaler och klubb-gig.

– Det är roligt att man får se att man har en publik. Det är en grej att sitta hemma och se Spotify-streams, men att kunna gå ut och se folk sjunga med till låtar det ger en gåshud på armarna.

