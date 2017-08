Filip Berg tillbaka i Svartsjön som får ny säsong

Skådespelaren återvänder i säsong två



1 av 2 | Foto: AFTONBLADET Filip Berg.

Karaktären Johan, som spelas av Filip Berg, dog i första säsongen av ”Svartsjön”.

Men nu är han tillbaka i andra säsongen eftersom att den utspelar sig innan säsong ett.

– Skillnaden nu är att det inte är ett kompisgäng, utan ett gäng främlingar som måste förhålla sig till varandra, säger Filip Berg på TV3:s och MTG:s höstpresentation.

Den svenska dramaserien ”Svartsjön” kommer att få en till säsong. I den kommer Filip Berg medverka, vilket kan tyckas märkligt för de som sett serien. Hans karaktär Johan dog nämligen under första säsongen. Lösningen på problemet är att säsong två blir en prequel och alltså utspelar sig i tiden före säsong ett.

– När vi pratade om att göra en uppföljare var det först väldigt roligt, sedan blev jag orolig eftersom jag inte visste om det gick att göra realistiskt. Skillnaden nu är att det inte är ett kompisgäng, utan ett gäng främlingar som måste förhålla sig till varandra, säger Filip Berg på TV3:s och MTG:s höstpresentation under torsdagen.

Han pratar också om en ny innehållsfaktor.

– Det jag tror blir häftigt i den säsongen är att det finns ytterligare en faktor: att bryta ner människor för att bygga upp dem igen.

”Väldigt spännande”

Enligt Susanne Nylén , presschef på MTG var det inte helt lätt att få till en andra säsong.

– Det var lite knivigt att få till en fortsättning med tanke på att i stort sett alla karaktärer dör i första säsongen men alla kreativa skapare bakom serien såg till att hitta ett avstamp i hur vännerna träffades innan de hamnade i just Svartsjön. Det kommer bli väldigt spännande att få lära känna de här karaktärerna på djupet igen med Filip Berg i huvudrollen.

”Synd att man gick och dog”

Mikael Newihl , nordisk dramachef, berättade presskonferensen att Filip Berg och han pratat och att Berg då sagt att ”Det var jäkligt synd att man gick och dog, man hade gärna gjort en säsong till”.

Och nu blev det så.

– Den här säsongen visar bland annat varför Filip Bergs karaktär Johan blev den han blev, säger Mikael Newihl på presskonferensen.

Säsong två av ”Svartsjön” spelas in just nu och kommer att sändas under 2018.