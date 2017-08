Nakenbild på Pitt inspirerade stjärnan



Han anses av många vara en av världens sexigaste män.

Men Brad Pitts lekamen imponerar inte speciellt mycket på Shania Twain.

Nu avslöjar artisten att en läckt nakenbild på skådespelaren gav inspiration till 90-talshiten ”That don’t impress me much”.

– Jag har aldrig sagt det här förut, säger hon i en intervju med Billboard .

”Ok, so you’re Brad Pitt ? That dont impress me much”, sjöng Shania Twain i en av 1997 års mest spelade låtar.

I en intervju med Billboard, tjugo år senare, berättar hon att det fanns mer än en anledning till att hon nämner Brad Pitts namn.

”Varför sån uppståndelse?”

Stjärnan skrev nämligen albumet samtidigt som läckta nakenbilder på Brad Pitt dök upp i tidningen Playgirl, något han senare stämde dem för och vann.

– All den här ilskan uppstod. Och jag tänkte bara, varför sån uppståndelse? Jag tänkte, det där imponerar inte särskilt mycket på mig (that don’t impress me much). Jag menar, vi ser nakna personer varje dag, säger Shania Twain.

Enligt henne handlade det aldrig om att håna skådespelaren, utan mer visa på när något så trivialt som en nakenbild får alldeles för stora proportioner.

– Det hade självklart kunna vara vilken snygg kille som helst, säger hon

